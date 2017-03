“Miếng mồi” của bà tạp vụ

Hơn một năm tá túc tại đây, gia đình ông On thấy bà Oanh cùng con trai tên Phạm Cao Nguyên sống đàng hoàng, chưa một lần trễ hẹn trong chuyện tiền nong nên quý trọng và tin tưởng.

Đầu năm 2012, bà Oanh tâm sự với gia đình ông On rằng Bệnh viện Oxy đang có chương trình Gate (mua dây nịt bụng cho bệnh nhân), kêu gọi mỗi nhân viên góp 20 triệu đồng vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận hàng tháng, nhưng bà không có tiền. Nếu vợ chồng ông On muốn tham gia, bà sẽ đứng tên giùm. Nghe hấp dẫn, hơn nữa bà Oanh đang tạm trú nhà mình nên ông On móc hầu bao đưa tiền không chút đắn đo.

Vài hôm sau, bà Oanh mang giấy biên nhận nộp tiền góp vốn đầu tư viết tay, được cán bộ phụ trách chương trình tên Hồ Đình Huy xác nhận về cho ông On. Đã mấy tháng trôi qua không thấy bà Oanh đề cập đến chuyện tiền lời, ông On hỏi thăm thì nhận được câu trả lời “hiện cơ quan đang tính toán để chi trả”. Sốt ruột, ông On tiếp tục chất vấn. Lần này, bà Oanh giải thích vì ông cán bộ phụ trách chương trình muốn những người đầu tư dành dụm được một khoản tiền kha khá, nên không chia lãi rời rạc mà sẽ chia một lần vào dịp cuối năm. Nghe cũng có lý nên ông On yên tâm chờ đến ngày nhận cả cọc tiền.

Trung tuần tháng 12-2012, bà Oanh hồ hởi báo cho ông On biết giám đốc bệnh viện đang chỉ đạo bộ phận kế toán - tài vụ gấp rút chia tiền lời để nhân viên ăn Tết. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang có chương trình bán gạo giá rẻ cho nhân viên và kêu ông On đưa tiền để bà mua giùm, sau đó bán lại kiếm lời. Thấy “kèo thơm”, ông On giao cho bà Oanh gần 100 triệu đồng. Cũng như lần trước, sau khi nhận tiền mang đi nộp, vài hôm sau bà Oanh đem giấy biên nhận viết tay về giao lại cho ông On. Theo giấy biên nhận này thì người phụ trách chương trình bán gạo tên Trần Văn Lục. Khấp khởi đợi hơn hai tuần mà vẫn chưa thấy bà Oanh đi nhận gạo, ông On dò hỏi thì bà cho hay đang thống kê số lượng để giao một lần.

Chiều 10-1-2013, sau khi đi công việc về, gia đình ông On không thấy hai mẹ con bà Oanh đâu, phòng thuê trống rỗng không còn đồ đạc gì. Sinh nghi, ông On tức tốc tìm đến Bệnh viện Oxy trên đường 3-2, P11Q10 tìm hiểu thì mới hay nơi đây chỉ là Trung tâm điều trị oxy cao áp trực thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga - Bộ Quốc phòng. Sau khi liên hệ, người có trách nhiệm nơi đây cho biết bà Oanh chỉ là lao động hợp đồng, công việc chính là tạp vụ và đã tự động nghỉ việc từ đầu năm 2013. Ngoài ra, trung tâm cũng không thực hiện chương trình Gate cũng như bán gạo giá rẻ và cũng chẳng có nhân viên nào tên Hồ Đình Huy - Trần Văn Lục.

Bị bà tạp vụ cho “ngậm quả đắng”, ông On gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Kim Oanh đến CAQ3. Để làm rõ sự vụ, cơ quan điều tra đề nghị bà Oanh đến gặp đ/c Cổ Ngọc Tuấn thuộc Đội điều tra Tổng hợp (số 243 CMT8, P4Q3) để làm việc. Ai biết đương sự ở đâu xin báo cho cơ quan chức năng theo số điện thoại: 08.8322605.

Theo MINH DŨNG (CATP)