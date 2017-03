Mộ bà lão bị đào vì nghi chôn theo vàng

Người ta xôn xao bàn tán về sự vụ chưa từng xảy ra ở xã An Xuân thuộc địa phương này: Những kẻ táng tận lương tâm đã lợi dụng lúc đêm khuya, trời mưa to để quật đào một ngôi mộ vừa mới chôn đúng 40 ngày nhằm tìm lấy vàng.

Hiện trường vụ án

Cũng tại cái bị trầu

Vợ chồng ông Phạm Minh (sinh năm 1914) và bà Nguyễn Thị Chuyền (sinh năm 1924) là người bản địa tại thôn Xuân Bình, xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên). Con cái của hai vợ chồng ông đã lập gia đình và ra ở riêng. Hai vợ chồng già sống trong một căn nhà nhỏ giữa thôn. Lâu nay, ông Minh làm nghề “thầy”, chủ yếu coi ngày cho người dân khắp các nơi xây nhà, tổ chức đám cưới cho con cháu… nên mọi người thường gọi ông Minh là thầy Bảy. Vợ chồng ông Minh đã già, được đánh giá là có dư giả tiền bạc.

Đầu năm 2011, vì tuổi già nên bà Chuyền phát bệnh. Một thời gian sau bà không đi lại được rồi nằm bất động, mọi sinh hoạt đều có người phục vụ một chỗ. Từ ngày bà Chuyền bị bệnh, nhiều người trong xóm thường đến thăm nom động viên bà cố gắng ăn uống cho có sức khỏe. Những lúc đến thăm, nhiều người thường nói đùa: “Sao cái túi vàng kia không cất đi mà cứ đeo bên người?”. Bà lão tuy bệnh tật nhưng vẫn đùa vui: “Túi vàng phải đeo bên người chứ bỏ ra ngoài ăn trộm nó lấy mất”. Từ đó nhiều người cứ tưởng cái túi trầu kia là túi vàng thật rồi đồn thổi nhau rằng: “Bà Chuyền còn cả chục lượng vàng, con cháu lại không có nhiều, chắc mai mốt chết phải mang theo xuống lỗ”.



Thế nhưng khi nghe những lời đồn quái ác này, bà lão vẫn không phủ nhận mà còn “phụ họa” nói vui: “Mai mốt tôi chết phải chôn vàng theo cho tôi”. Không ngờ những lời nói đùa đó có người đã nghe, để ý chờ đợi rồi khi bà lão đã chết, chờ một đêm trời mưa to như trút nước, lợi dụng đêm khuya, ngôi mộ cách xa nhà nên chúng đã nhẫn tâm bới mộ tìm vàng.



Vợ chồng anh Nguyễn Duy Dương và chị Phạm Thị Huệ (49 tuổi) - Con gái út của người quá cố sống ở gần nhà cha mẹ - cho biết: “Gia đình chúng tôi đã tổ chức đám tang và làm lễ an táng sau đó hai ngày tại nghĩa trang tư gia cách nhà khoảng 1km. Mồ mẹ được xây khá kiên cố. Sau khi chôn mẹ, hằng ngày anh em con cháu chúng tôi vẫn thường xuyên ra vào mộ để thắp hương. Tuy nhiên đến 8 giờ sáng ngày 16/10/2011, tức 40 ngày sau khi chôn, một người trong gia đình khi ra thăm đã phát hiện bên ngoài mộ bỗng dưng có hai đống đất to, dấu đất còn mới tinh”.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này kêu mọi người chạy ra và phát hiện chuyện đau lòng, thì ra hai đống đất này chính là đất được xúc từ trong mộ đổ ra. Xem kĩ hơn thì bên trong hộc mộ đã bị đào bới. Cùng ngày, các lực lượng chức năng cũng đã tìm đến hiện trường phối hợp điều tra. Nhận định ban đầu: Ngôi mộ đã bị đào bới, hai đống đất này là do kẻ gian đã đào xúc từ trong hộc mả đổ ra bên ngoài (ước tính khoảng 1,5m3). Bên trong hộc mả lún sâu khoảng gần 1 mét so với lượng đất đổ ban đầu, lộ hai hòn đá lúc chôn để làm dấu, mực đất cách nắp quan tài không cao. Ngoài hai đống đất, kẻ gian còn chặt cây rừng làm hai cán xẻng, bẻ gãy những cành cây gần đó để mắc dây điện chiếu sáng, đất đá vung vãi tứ tung.

Những tên trộm quái ác



Dự đoán nguyên nhân vì sao kẻ gian đào mồ ban đêm, những người con của nạn nhân phân trần: “Mẹ tôi lúc còn sống thường nói đùa với mọi người “Vàng tao còn nhiều lắm, khi tao chết nhớ đem bị vàng theo cho tao” và từ những lời nói đùa này mà cái túi vải nhỏ bỏ trầu bên người được mọi người “mặc nhiên” cho nó thành túi vàng”.



Chưa hết, theo người con trai của nạn nhân, lúc mẹ mình qua đời, khi khâm liệm người nhà có lấy mấy chỉ vàng đưa cho ông thầy cúng làm phép huơ qua huơ lại trên mặt rồi lấy một tí vàng bỏ vào miệng mẹ (chỉ khoảng 1/10 chỉ vàng theo phong tục Việt Nam). “Hoàn toàn chúng tôi không có bỏ theo phân vàng nào vào quan tài. Thế nhưng lời đùa vui của bà lúc còn sống cộng với hành động trong lễ khâm liệm khiến nhiều người nghi ngờ chúng tôi có bỏ hai cây vàng khi chôn mẹ. Chắc vậy nên chúng nhẫn tâm đào để tìm vàng” - lời con trai bà lão.



Đau lòng cho các con của người đã chết hơn nữa là họ không biết kẻ gian có quật thi hài trong mộ hay không. Người con đầu nói: “Chúng nó có đào bung mộ, lật xác mẹ tôi tìm kiếm vàng hay không tôi không biết vì khi phát hiện ra thì chúng cũng đã lấp đất lại rồi. Khi đó mình cũng đâu dám đào lên lần nữa để biết thi hài mẹ mình có bị đảo lộn hay không”.



Đường đến ngôi mộ rất khó đi, mộ nằm sâu trong một đám cây keo lá tràm um tùm vắng vẻ. Có mặt tại ngôi mộ, chúng tôi nhận thấy ngôi mộ được xây kiên cố, viền chân bên ngoài có trám xi măng làm nền, bên ngoài ngôi mộ vẫn còn một đống đất kẻ gian xúc ra đêm đó khoảng 0,7m3.



Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng công an xã An Xuân - xác nhận vụ việc mộ người chết bị trộm đào bới là có thật. “Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã phối hợp với công an huyện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tuy nhiên do trời mưa to, rất khó xác định được dấu vết kẻ gian để lại” - Ông Xuân cho biết. Tuy nhiên có những điều đến giờ không ai khẳng được là có chôn vàng theo mộ hay không và đêm đó kẻ gian có quật mộ để kiếm vàng hay chỉ mới đào được một nửa rồi bỏ cuộc, hay có lấy được vàng hay không vẫn còn là chuyện chưa thể xác định được.



Người nhà nạn nhân thì hết sức bất bình về những kẻ rắp tâm có hành động tàn nhẫn với người quá cố. Trong khi đó, nhiều người dân ở đây đang lo sợ những ngôi mộ của người thân mình cũng sẽ bị những kẻ táng tận lương tâm đào bới như trường hợp vừa xảy ra.

Theo Pháp luật và Thời đại