Mở 'động' mại dâm tại nhà hàng phục vụ dân nhậu

Sau khi ăn nhậu no say, nếu khách có nhu cầu mua dâm, quản lý nhà hàng sẵn sàng chiều tới bến để các nữ tiếp viên bán dâm tại phòng riêng trong nhà hàng

Đối tượng Dương Phương Hiền

Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhà hàng Hoa Lan có biểu hiện tổ chức bán dâm nên cử trinh sát theo dõi. Đến tối 17/10, Công an quận Phú Nhuận kết hợp Đoàn liên ngành 814 của quận này bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng, bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm trong căn phòng trên tầng 4.

Bước đầu các nữ tiếp viên khai mỗi lần khách tới ăn uống no say, nếu có nhu cầu mua dâm, Hiền chỉ đạo Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1984) đưa khách và tiếp viên lên phòng để mua bán dâm ngay tại nhà hàng. Mỗi lần mua dâm với giá 700.000 đồng, khách còn phải mua bao cao su do Nguyễn Đình Trung (SN 1991) bán với giá 100.000 đồng/cái.

Hiền khai nhà hàng Hoa Lan trước kia kinh doanh ở quận Bình Thạnh, đã chuyển về quận Phú Nhuận được hơn một năm, vài tháng trước Hiền về đây làm quản lý. Theo công an, đối tượng Hiền có 1 tiền án về tội “môi giới ban dâm” với mức án 2 năm tù.

Nhà hàng Hoa Lan được thiết kế 4 tầng với 15 phòng, trong đó 2 phòng trên tầng 4 dùng làm nơi mua bán dâm. Mỗi ngày thường có hơn 20 tiếp viên chuyên phục vụ tại quán.