Mở rộng điều tra băng nhóm bảo kê ở quận 12

Ngày 19-1, Công an quận Tân Phú bắt giữ 25 nghi can chăn dắt, bảo kê gái bán dâm ở đường Bình Long, đường kênh Nước Đen (khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa). Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Kim Ngân (ngụ Bình Chánh) và Nguyễn Tiến Long (em rể của Ngân, ngụ Bình Tân). Ngày 18-6, Công an quận 9 lập hồ sơ xử lý bốn nghi can và một số người liên quan đến hoạt động bảo kê trong lĩnh vực thu mua phế liệu. Theo đơn tố cáo, doanh nghiệp bị nhóm người xưng “đại ca gốc Hải Phòng” gọi điện thoại đe dọa "không được mua phế liệu, phải chuyển mối làm ăn cho bọn anh nếu còn tiếp tục sẽ khó bảo toàn tính mạng”. Từ đó, Đội Đặc nhiệm hình sự Công an quận 9 đã lần ra thủ phạm. Khi kiểm tra hành chính, cảnh sát tìm thấy trong túi các nghi can bốn cây xăm gạo, mã tấu, bình xịt hơi cay...