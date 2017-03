Mở rộng điều tra vụ cán bộ Cục Hải quan TP.HCM bị bắt

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan (kiêm phụ trách Cục Hải quan TP.HCM) cho biết: “Các hành vi sai phạm của ông Duy đã được Tổng cục Hải quan nắm và phối hợp với Bộ Công an trong thời gian dài để theo dõi xử lý. Số tiền ông Duy nhận của doanh nghiệp là bao nhiêu thì đang được Bộ Công an tiếp tục làm rõ”.

Trước đó, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết: Chiều tối 29-12-2015, ông Duy vừa từ Trung Quốc về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị trinh sát của Cục An ninh tiền tệ (A84), Bộ Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp. Sau đó ông Duy bị đưa về nhà ở quận 1 để khám xét và CQĐT thu giữ nhiều phong bì trong đó có gần 1 tỉ đồng.

Theo CQĐT, ông Duy bị tố đã ép nhiều doanh nghiệp có hàng xuất nhập qua các cảng tại TP.HCM buộc phải chung chi để thông quan dễ dàng.

Ông Duy từng công tác tại Cục Hải quan tỉnh An Giang và bị kỷ luật. Sau đó ông Duy vào công tác tại Cục Hải quan TP.HCM.

Về việc liệu có cán bộ nào liên quan đến hành vi sai phạm của ông Duy hay không, ông Hoàng Việt Cường cho biết: “Do vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ nên tôi chưa thể trả lời gì thêm. Quan điểm của Tổng cục Hải quan là vừa phòng vừa chống nhưng cán bộ, công chức cố tình vi phạm thì phải xử lý nghiêm khắc”.