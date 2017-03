Mở rộng điều tra vụ giả công lệnh của Thủ tướng

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012, Hưng làm giả nhiều công lệnh. Trong các giấy này, Hưng được giới thiệu là đội trưởng đội công tác đặc biệt, phó cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại của Chính phủ kiêm đặc phái viên của Thủ tướng…

Công an nghi ngờ Hưng đã dùng các giấy tờ giả trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đang điều tra mở rộng vụ án. Công an đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Hưng lừa đảo báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa) hoặc liên lạc điều tra viên Nguyễn Xuân Hà, điện thoại 0937.040797 để được giải quyết.





Bị can Trần Kiều Hưng. (Ảnh công an cung cấp)

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 19-4, khi bị CSGT dừng xe, Hưng từ ô tô bước ra xuất trình tờ công lệnh có mộc đỏ cùng chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổ tuần tra nghi ngờ nên đưa cả người và xe về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đã mua tờ công lệnh của một người chưa rõ lai lịch và sử dụng nó từ năm 2015 đến nay. Ông ta đã ba lần sử dụng tờ công lệnh trên khi bị CSGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra xe…