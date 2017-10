Mở rộng điều tra vụ lừa 'chạy' vào trường công an

Ngày 18-10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lại Thị Thấm (44 tuổi, trú Đông Hưng, Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thấm là bị can trong vụ án lừa đảo hàng loạt người bị hại trên địa bàn tỉnh Thái Bình, thông qua chiêu trò quảng cáo có thể “chạy” vào các trường công an, thậm chí “chạy” cả chế độ thương binh.



Bị can Thấm tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an tỉnh Thái Bình cung cấp)

Tài liệu điều tra của công an cho thấy với vỏ bọc là một giáo viên mầm non, Thấm tự khoe mình có rất nhiều mối quan hệ quen biết để “chạy” việc, “chạy” học và “chạy” chế độ chính sách.

Năm 2015, tin theo lời của Thấm, ông NGN (trú huyện Đông Hưng) đã cho con nghỉ học ở Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên rồi nhờ Thấm xin cho vào học tại Trường CĐ Cảnh sát nhân dân.

Để “thuận buồm xuôi gió”, ông N. đã giao cho Thấm tổng số tiền 170 triệu đồng dùng để "chạy" vào học. Tuy nhiên, tiền đã giao đủ mà chờ mãi con minh không được nhập học, biết đã bị lừa, ông N. nhiều lần yêu cầu Thấm trả tiền nhưng đều bị khất lần.

Cuối năm 2016, sau nhiều lần bị đòi tiền, Thấm viết cho ông N. một giấy vay nợ với số tiền là 300 triệu đồng, vì số tiền 170 triệu đồng là do ông N. đi vay nặng lãi.

Tương tự, ông LVĐ (65 tuổi, trú huyện Đông Hưng) bị Thấm lừa chạy chế độ thương binh. Từ tháng 6-2007, Thấm nhiều lần yêu cầu ông Đ. chuyển tiền vào tài khoản của mình để lo làm thủ tục chế độ. Đến thời điểm vụ án được phá, đã tròn 10 năm ông Đ. đằng đẵng chuyển tiền cho Thấm với số tiền lên tới 105 triệu đồng.

Một trường hợp khác là ông NNC (trú huyện Hưng Hà). Thông qua một người quen giới thiệu, năm 2011, ông C. gặp Thấm và nhờ lo cho ông chế độ chất độc da cam. Theo thỏa thuận, Thấm yêu cầu ông C. chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Sau thời gian dài chuyển tiền mà không được hồi âm, các bị hại đã tới cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Thấm đã lừa của rất nhiều người trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, thậm chí là lừa cả họ hàng ở tỉnh ngoài với tổng số tiền lên tới gần 600 triệu đồng.

Hiện vụ việc được điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình kêu gọi ai là người bị hại trong vụ án đến cơ quan công an để cung cấp thêm thông tin.

Đồng thời, đơn vị này cũng khuyến cáo để tránh “tiền mất tật mang”, những người có nhu cầu xin việc làm cần liên hệ đúng cơ quan có chức năng nhận hồ sơ tuyển dụng để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục về tuyển dụng; những người làm chế độ chính sách phải đến Phòng LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH nơi mình có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.