Mở tài khoản “ma” tiếp tay lừa đảo

Theo Thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, trong thời gian qua, nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh bị kẻ lừa đảo sử dụng thủ đoạn kỹ thuật cao lừa qua điện thoại chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Đầu tiên, chúng thông báo cho nạn nhân là nợ cước tiền điện thoại rồi đe dọa có liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy… để khủng bố tinh thần nạn nhân khiến nạn nhân rối trí phải gửi tiền vào tài khoản do đồng bọn chúng mở sẵn. Từ đây chúng dễ dàng chiếm đoạt tiền. Do đó, người dân cần cảnh giác khi nhận được điện thoại thông báo nợ cước, nợ tiền điện hoặc các dịch vụ khác.