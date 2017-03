“Mổ xẻ” việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm

“…Kiểm tra MBH đang bán trên thị trường, có đến 70% không có tên hàng hóa, tên và địa chỉ nơi sản xuất. Đối với các lô mũ nhập khẩu phần lớn không có tem chứng nhận chất lượng, không rõ xuất xứ...”. Những thông tin này được đưa ra tại cuộc họp ngày 17-9 tại Hà Nội, giữa Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) cùng các bộ ngành liên quan do Bộ trưởng Bộ KHCN Hoàng Văn Phong chủ trì. Vấn đề chất lượng của mặt hàng này trở thành “điểm nóng”.

Đụng đâu giả đó

Ông Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, cho biết một số sản phẩm giống nhau, tại cửa hàng này thì có dấu “CS” (dấu hiệu công bố phù hợp tiêu chuẩn), trong khi tại cửa hàng khác lại không, chứng tỏ đã có rất nhiều hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, đặt vấn đề: hàng nhập khẩu kiểm tra dựa vào hóa đơn, chứng từ, vậy vấn đề khắc phục việc xoay vòng hóa đơn như thế nào? Nhiều hàng giả từ Trung Quốc được dán tem CS thật. Trong rất nhiều trường hợp, cả tem CS cũng bị làm giả! Hiện luật không có chế tài tịch thu sản phẩm, nên chăng nới rộng chế tài, cho phép tịch thu những loại MBH vi phạm về tem, nhãn mác vì sự an toàn của người dân? Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết thêm, chỉ có hai đơn vị là Protec, Aruna công bố địa chỉ sản xuất và dấu CS. Các loại MBH sản xuất trong nước hầu hết đều vi phạm.

“Xử điểm” để răn đe

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ ra hiện Việt Nam có khoảng 20 triệu xe gắn máy, là nước có mật độ xe gắn máy lớn nhất thế giới và chúng ta cũng chưa tính được điểm “đỉnh” tiêu thụ mặt hàng này sẽ còn tiếp tục tăng lên con số bao nhiêu. Số lượng MBH nếu tính theo số lượng xe hiện có sẽ thiếu hơn 10 triệu chiếc. Tuy nhiên, Bộ KHCN và các bộ ngành liên quan không nên chú trọng việc làm thế nào cho có đủ số mũ, bởi vì sắp tới sẽ có nhiều MBH được nhập khẩu; một số hãng xe có xu hướng bán kèm theo mũ. Quan trọng nhất hiện nay vẫn là vấn đề quản lý chất lượng của MBH như thế nào. Thời gian qua, việc quản lý chất lượng có phần trôi nổi, Bộ KHCN chưa thống nhất tiêu chí quản lý chất lượng MBH. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông đối với người sử dụng phương tiện này là vấn đề hết sức quan trọng. Theo đó, ngoài việc kiểm soát chặt từ đơn vị cung cấp sản phẩm MBH, cũng cần có thêm chế tài để người sử dụng tự giác nhận thức được vấn đề.

Bộ trưởng Bộ KHCN Hoàng Văn Phong cho biết trong tháng 9 này sẽ công bố công khai các loại MBH đảm bảo chất lượng và những cơ sở sản xuất, nhập khẩu MBH đảm bảo chất lượng.

Thừa nhận những mặt yếu kém trong quản lý chất lượng trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong khẳng định tới đây sẽ xử lý nghiêm một số vụ lớn để răn đe các nhà sản xuất, thể hiện sự quyết liệt trong quản lý, trước mắt vẫn là tiêu hủy hết những chiếc mũ đã tịch thu.