Móc dao tấn công cảnh sát rồi nhảy sông Sài Gòn

Ngày 24-7, Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết đã bắt Nguyễn Hữu Thảo (28 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Công an cũng tạm giữ hai xe máy hiệu Suzuki Sport liên quan đến vụ việc.



Nghi can dùng dao tấn công cảnh sát. Ảnh: Cắt clip.

Trước đó, mạng xã hội hội đang lan truyền clip về một nhóm thanh niên đi xe máy không đội nón bảo hiểm bị công an yêu cầu dừng xe. Một thanh niên móc dao chống trả công an. Khi bị công an trấn áp quyết liệt bằng dùi cui, nam thanh niên này đã nhảy sông tẩu thoát. Sự vệc xảy ra tại phường Phú Cường.

Theo thông tin ban đầu, Thảo và một thanh niên tên Tú (chưa rõ lai lịch) từng ở tù.

Sau chầu nhậu gặp mặt, cả nhóm chạy xe Suzuki Sport, không đội nón bảo hiểm và đánh võng tại đường sát mé sông Sài Gòn thuộc địa phận phường Phú Cường. Công an tuần tra phát hiện đã yêu cầu nhóm dừng xe để làm việc nhưng nhóm này không chấp hành, định bỏ chạy.



Khi công an ngăn cản quyết liệt, Thảo nắm cổ áo, kẹp cổ một cảnh sát để lấy lại chìa khóa xe. Riêng Tú móc dao tấn công công an.

Công yêu cầu Tú bỏ hung khí nhưng người này không nghe, chống trả. Do phía công an đông nên Tú và Thảo nhảy xuống sông Sài Gòn để trốn. Công an rà soát dọc sông bắt được Thảo. Riêng Tú chưa tìm thấy.

Theo công an, tối cùng ngày người dân thông báo, thấy một thanh niên ướt sũng leo lên bờ. Khi công an xuống hiện trường thì người này đã bỏ đi. Nhiều khả năng đối tượng này là Tú.