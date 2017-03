Móc hơn 1 tỉ đồng trong cốp xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1981) về hành vi trộm cắp tài sản.



Lúc 10 giờ sáng 17-5, Linh phát hiện chị Nguyễn Thị Xô (sinh năm 1980) đi xe Vespa đến trường Tiểu học Quang Trung trên đường 30/4, TP Vũng Tàu để đón con. Lợi dụng lúc chị Xô không chú ý quan sát, Linh đã móc cốp xe lấy được 1 chiếc điện thoại và 1 triệu đồng.



Với thủ đoạn tương tự, lúc 17 giờ 30 phút ngày 25-4, Linh đã trộm được 1 sợi dây chuyền vàng, 3 mặt dây chuyền, 2 đôi bông tai và số tiền 4 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyết (sinh năm 1980)…



Đối tượng Nguyễn Hữu Linh

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tương tự trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Đối tượng mà y nhắm đến là những phụ nữ đi xe tay ga và có thói quen để tài sản có giá trị và cả giấy tờ tùy thân trong cốp xe.



Đáng chú ý, Linh không phải là đối tượng đầu tiên sa lưới với thủ đoạn móc cốp lấy trộm tài sản. Khoảng đầu năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giam Phạm Văn Phụng (tức “Tý nhóc”, 20 tuổi, trú TP. Vũng Tàu). Trước khi bị bắt, Phụng đã thực hiện nhiều vụ móc trộm cốp xe máy của người dân, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.



Lâu nay, người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ thường có thói quen để tài sản có giá trị trong cốp xe và tin tưởng đây là nơi an toàn. Tuy nhiên, lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài sản, các đối tượng trộm cắp dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Bởi lẽ, những chiếc cốp xe không được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tài sản mà chỉ đơn thuần là nơi để cất giữ đồ đạc. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trong vài giây, đối tượng vẫn có thể lấy được tài sản ở bên trong.



Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có nhiều cảnh báo về những đối tượng chuyên lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để “rút ruột” cốp xe lấy trộm tài sản. Thế nhưng, một phần do lo sợ mang tài sản bên mình dễ thành “con mồi” của các đối tượng cướp giật, mặt khác do tâm lý chủ quan, nhiều người đã tin tưởng rồi “phó mặc” tài sản vào những chiếc cốp xe mà không hề biết rằng đó lại là miếng mồi ngon cho những “tay móc cốp”.



Sự tiện dụng của những chiếc cốp xe là điều không thể phủ nhận, nhưng là khi đang lưu thông trên đường. Còn khi dừng xe, chúng ta nên đem theo những tài sản, giấy tờ có giá trị; tránh tình trạng để lại trong cốp xe rồi khi quay trở lại, những tài sản kia đã “không cánh mà bay”.



Theo THÀNH TRUNG (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)