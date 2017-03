Móc túi... vào mùa

Cuối năm, khi hành khách nườm nượp đổ về Bến xe Miền Đông (TP.HCM) mua vé xe về quê ăn Tết cũng là thời điểm hoạt động của các nhóm trộm cắp, giật dọc.

Nhiều thủ đoạn

Sáng 15-1, anh Phan Tấn Lợi vào Bến xe Miền Đông mua vé đi Gia Lai, khi anh đứng trước quầy nghe điện thoại thì bị Ngô Tuấn Kiệt (phường 5, quận Bình Thạnh) chạy xe gắn máy vụt qua giật chiếc điện thoại. Ngay sau đó, Kiệt bị quần chúng và bảo vệ bến xe đuổi bắt, giao công an phường xử lý.

Ngoài nạn cướp giật công khai, một số kẻ còn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của hành khách để trấn lột, lừa đảo. Chúng giả như nhân viên nhà xe lăng xăng đón khách ngay tại cổng, miệng hỏi khách đi đâu, tay thì giật lấy hành lý, tư trang của khách rồi biến mất.

Giáp Tết, cũng tại bến xe này đang bùng phát nạn “cò” lừa. Các “cò” phỉnh dụ khách rằng “vé xe đò tuyến nào cũng có, giá bán chỉ cao hơn vài chục ngàn đồng”. Hễ khách lớ ngớ vừa móc bóp tiền ra là bị giật mất bóp hoặc bị chúng lừa bán vé giả.

Sáng 19-1, Công an phường 26, quận Bình Thạnh bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Phúc (quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi trộm cắp. Để thực hiện “phi vụ”, Phúc đóng vai hành khách vào bến xe rồi trà trộn làm quen với những người đang xếp hàng mua vé. Sau đó, có người gửi túi xách nhờ Phúc trông giùm thì lập tức Phúc cầm rồi “phắn”. Qua camera quan sát của bến xe, bảo vệ phát hiện và giữ Phúc lại. Tuy nhiên, vì trong túi xách toàn là quần áo cũ và bến xe không thể liên lạc được với người bị mất túi nên chỉ xử phạt hành chính về hành vi “cầm nhầm” của Phúc.

Cách đây không lâu, tại Bến xe Miền Đông đã xảy ra một vụ lừa đảo hy hữu. Anh B. đến đại lý tại TP.HCM mua sim card điện thoại. Do lâu nay chỉ giao dịch qua điện thoại nên anh B. không biết mặt đối tác của mình ra sao. Theo giao hẹn, anh B. đến bến xe sẽ có nhân viên của đại lý giao hàng. Ngay sau đó, một thanh niên đến gặp anh B. tự xưng mình là người của đại lý điện thoại. Nghe vậy, anh trao tiền và nhận hàng từ người này mà không kiểm tra. Bất ngờ vài phút sau, anh B. nhận được điện thoại của đối tác báo tin nhân viên đại lý đang chở hàng tới giao. Anh B. giật mình mở hàng vừa mua ra kiểm tra mới phát hiện toàn là hàng giả.

Bà bầu “hai ngón”

Khi chúng tôi đến phòng bảo vệ Bến xe miền Đông thì bắt gặp hình ảnh một phụ nữ mang thai ngồi viết bản tự khai. Các anh bảo vệ cho biết người này móc túi tại bến xe bị bắt quả tang. Những kẻ hành nghề “hai ngón” thường là phụ nữ giả đang mang thai để đánh tan sự cảnh giác của nhiều người. Gần đây, nhiều khách bị móc túi, rạch bóp ngay trước quầy vé đến nỗi không còn tiền mua tấm vé xe về quê.

Trước tình hình phức tạp trong cao điểm Tết tại bến, Công an phường 26, quận Bình Thạnh phối hợp với Bến xe Miền Đông liên tục đọc trên loa nhắc nhở để hành khách cảnh giác khi vào khu vực đông người trong bến xe. Cạnh đó, bến xe cũng thông báo với khách là bến đủ xe phục vụ nhu cầu đi lại của khách, khách không nên nghe lời cò mồi chèo kéo ở bên ngoài.

Ông Nguyễn Văn Linh, Trưởng Công an phường 26, cho biết năm nay lượng hành khách về quê ăn Tết không đổ dồn vào những ngày cận Tết như mọi năm. Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân được rõ thì phía công an phường cũng cắt cử lực lượng tuần tra trực gác trong bến 24/24 giờ bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm của công an quận và bảo vệ bến xe... Vì vậy, nạn trộm cắp, giật dọc được hạn chế phần nào...