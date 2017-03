Mới 15 tuổi đã giết bạn, giấu xác

Ngày 28-10, Công an thị xã Thuận An – Bình Dương cho biết đã bắt được Lê Minh Toàn (SN 1998, quê Tiền Giang) khi đối tượng đang trốn tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang do hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.



Dù mới 15 tuổi nhưng Toàn có trong “danh sách đen” của công an Tiền Giang, Đồng Tháp. Theo đó, Toàn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh này. Do Toàn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong những vụ án ít nghiêm trọng nên đối tượng chỉ bị đưa vào diện quản lý, cảm hóa tại địa phương.



Gần đây, Toàn bỏ trốn lên Bình Dương thuê trọ và làm quen với một nam công tên T.



Lê Minh Toàn được di lý về Bình Dương

Theo N. Phú (NLĐO)

Tối 18-10, Toàn tới trước cổng công ty của anh T. Khi anh T. vừa tan ca ra thì Toàn nhờ chở về phòng trọ.Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Toàn ngồi sau bất ngờ dùng dây dù siết cổ anh T. Thấy anh T. bất động, tưởng nạn nhân đã chết, Toàn lôi anh T. giấu vào bụi rậm rồi lục người nạn nhân lấy điện thoại sau đó chiếm xe máy tẩu thoát.Tối cùng ngày, anh T. tỉnh dậy và tìm đến cơ quan công an tố giác.Trinh sát thị xã Thuận An đã xuống Miền Tây và bắt khẩn cấp Toàn khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở huyện Hòn Đất.