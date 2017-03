Mời bạn gái mới quen đi ăn rồi giật tài sản

Ngày 11-12, tin từ Công an TP Lạng Sơn, cơ quan điều tra Công an TP đã hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hạnh về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, Hạnh từ Thái Bình lên Lạng Sơn thăm em gái. Tại đây, Hạnh gặp chị Nguyễn Thị Hải rồi mời chị ăn tối. Ăn xong, Hạnh bảo chị chạy xe chở Hạnh ra một ngã tư để đón xe vào thăm em. Trên đường đi, Hạnh giả vờ làm rơi tờ giấy và bảo chị Hải nhặt giúp. Chị Hải vừa xuống xe, Hạnh lập tức lấy xe của chị bỏ chạy. Chưa đầy một tiếng sau, Hạnh bị bắt khi đang định mang xe đi bán. CH