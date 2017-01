Môi giới 2 cô gái bán dâm cho một khách

Ngày 10-1, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Quách Nhân Em (33 tuổi) và Huỳnh Văn Lạc (31 tuổi cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi môi giới bán dâm. Lạc là nghi can chính trong đường dây môi giới mại dâm do Em cầm đầu.