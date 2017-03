Mới học hết lớp 1 đã lừa đảo hàng trăm người qua mạng

Qua điều tra ban đầu, Sương và Hương khai nhận: thông qua trang web bán hàng trực tuyến, cả hai rao bán điện thoại Iphone 4, Iphone 5 và nhiều dòng điện thoại thông minh đời mới là hàng xách tay từ nước ngoài về với giá rẻ, từ 4,5- 8 triệu đồng/ cái.



Ban đầu, khi có khách đặt hàng, Sương và Hương yêu cầu gửi trước 30% giá thành vào tài khoản rồi chuyển hàng trong vòng 1 tuần trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nhận hàng, khách mới phải trả hết số tiền còn lại.



Tuy nhiên, khi khách gửi 30% số tiền, Sương và Hương lại gọi điện cho biết do yêu cầu phải quyết toán sổ sách nên khách phải gửi tiếp 70% số tiền mới có thể nhận được hàng. Đến khi khách hàng gửi đủ tiền cũng chỉ nhận được điện thoại iPhone của Trung Quốc. Bằng thủ đoạn này, Sương và Hương đã lừa đảo hơn 100 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.



Cả hai chỉ bị phát hiện và bắt giữ khi có một khách hàng là chị Nguyễn Lê Ánh M. bị lừa mua nhầm 2 điện thoại Iphone Trung Quốc.



Ngày 26-4-2013, chị M. gọi điện đặt mua thêm 2 điện thoại iPhone nữa rồi trình báo Công an Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM bắt quả tang tại trận.



Điều bất ngờ là tại cơ quan công an, Sương và Hương khai trình độ văn hóa chỉ mới học hết lớp 1.



Theo MAI HƯƠNG- ĐẠI DŨNG (TTO)