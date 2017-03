Mọi ngã đường cứu trợ đều bế tắc!

Mọi thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, giao thông bị cô lập nên công tác chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão của chính quyền cũng đang bế tắc.

Tuyến đường DT616 từ Tam Kỳ lên Nam Trà My đã thông nhưng nhiều hàng hóa và gần 85 tấn gạo cứu đói của nhà nước và các đơn vị khác vẫn chứa trong kho dự trữ của huyện vì người dân từ các xã vùng cao không có đường về đây nhận gạo.

Tính đến chiều qua, đã 10 ngày, các cán bộ địa phương cắt rừng đi đến các xã bị cô lập để nắm bắt tình hình nhưng vẫn chưa về lại trung tâm huyện như dự kiến. Đến nay, 21 chiếc cầu treo trên địa bàn huyện đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Do ách tắc giao thông nên đã có một người chết trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là bà Hồ Thị Nga, 52 tuổi, người Ca Dong, trú tại thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My bị bệnh nặng, trên đường khiêng ra trung tâm huyện cấp cứu thì chết. Trước đó ba ngày, chồng bà Nga cũng chết trong tình trạng tương tự do không được cấp cứu kịp thời.

Hôm qua, ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam cho biết Sở đã chỉ đạo cho hiệu trưởng các trường học và lãnh đạo phòng giáo dục của huyện phải tích cực vận động các em học sinh không nên về nhà vì dễ bị ách tắc giao thông, nguy hiểm đến tính mạng. Sở đã phối hợp với chính quyền huyện xuất khẩn cấp gạo dự trữ cấp cho gần 2.800 học sinh đang mắc kẹt tại đây.

Ông Thắng cho biết thêm, Sở đã có phương án dạy thêm hoặc tăng số tiết cho các học sinh gặp khó khăn tại huyện Nam Trà My lần này. Đặc biệt là các học sinh cuối cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Cũng trong chiều qua, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết tỉnh đã đề xuất Chính phủ xuất khẩn cấp 1.500 tấn gạo và 15 tỷ đồng để cứu đói trong tình hình hiện nay, trong đó có huyện Nam Trà My. Ông Thu khẳng định việc đói kiệt sức là chưa xảy ra với người dân vùng cao tại Nam Trà My nhưng tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ nguy kịch.

Hôm qua (4-12), tập đoàn Innov Green đã cho người trực tiếp đến trao hàng cứu trợ cho người dân tại bốn xã gần trung tâm huyện Nam Trà My với 420 suất quà, gồm mì tôm, dầu ăn và bột ngọt. Hội Tiếp viên hàng không Việt Nam cũng trao tặng gần 1.000 phần quà cho học sinh Nam Trà My, gồm mì gói, áo ấm và giày dép.