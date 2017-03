Mỗi ngày triệt phá một ổ nhóm trộm cắp xe máy

Theo thông tin từ cơ quan công an, ổ nhóm đầu tiên bị trệt phá vào trưa 6/12 tại thị trấn Phố Mới - Quế Võ, công an huyện Quế Võ bất ngờ kiểm tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Lưu (SN 1981) ở Phúc Hậu - Lũng Sơn - Tiên Du điều khiển xe Airblade mang BKS 99S2- 4459. Tại cơ quan công an, Lưu khai nhận vừa mới trộm cắp được chiếc xe vào khoảng 10h cùng ngày tại phường Suối Hoa - TP.Bắc Ninh thì bị bắt giữ.

Hai đối tượng Vũ Quang Minh và Đỗ Đình Hà bị bắt giữ.

Khoảng 14h ngày 7/12, trong khi tuần tra trên quốc lộ 18, công an huyện Quế Võ tiếp tục bắt giữ Trịnh Xuân Hải (SN 1986) ở Lương Xá - Nam Điền - Chương Mỹ - Hà Nội điều khiển xe Lead mang BKS 30H4 - 4111 đèo sau là Lê Quang Trung (SN 1986) ở tổ 5 Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội. Sau quá trình đấu tranh, Trung và Hải khai nhận trộm cắp chiếc xe của một nạn nhân tại Hàng Bạc - Hoàn Kiếm - Hà Nội vào lúc 12h cúng ngày.

Chiều 8/12, cũng qua tuần tra kiểm soát giao thông, công an Huyện Quế Võ bắt giữ đối tượng Vũ Quang Minh (SN 1985) ở thôn 8 Hiệp Hoà - Yên Hưng - Quảng Ninh điều khiển xe Sirius mang BKS 30H6 - 7946 đèo Đỗ Đình Hà (SN 1989) ở Hải Thành - Quảng Thành - Hải Hà - Quảng Ninh đang trên đường đi “săn mồi” để trộm cắp. Minh khai nhận trộm cắp chiếc xe Sirius vào tháng 6/2011 tại Móng Cái - Quảng Ninh. Trên xe của các đối tượng, công an huyện Quế Võ thu giữ 7 đầu vam phá khoá và 1 tay công.

Vam phá khóa và các dụng cụ trộm cắp xe máy của các đối tượng bị thu giữ.

Đối tượng Đỗ Văn Kiên (SN 1982) ở Hán Đà - Hán Quảng - Quế Võ tiếp tục sa lưới vào trưa 9/11 khi đang điều khiển chiếc xe mang 29K1 - 01864. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đi cùng với Trần Văn Điệp (SN 1980) ở Hán Đà - Hán Quảng - Quế Võ trộm cắp chiếc xe Lead ở phường Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội vào 9/12.

Hiện sự việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

