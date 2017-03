“Mồi ngon” của tội phạm cướp giật

Những vụ cướp giật nghiêm trọng

Trước Tết Canh Dần, tại đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm xảy ra vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là các chị Bùi Thị Minh Huyền và Nguyễn Thị Lan, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, hiện làm ở một công ty TNHH tại Hà Nội. Hai chị vừa rời khỏi một ngân hàng nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, sau khi lĩnh hơn 300 triệu đồng để trả lương cho công nhân. Khi đến đường Phạm Văn Đồng, bỗng một nam thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật chiếc túi xách để ở giữa hai người, bên trong đựng toàn bộ số tiền vừa lĩnh ở ngân hàng, cùng 1 chiếc điện thoại di động và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Trước khi xảy ra vụ án nêu trên ít ngày, tại đường Nguyễn Khánh Toàn, cách ngã ba phố Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên khoảng 50 mét cũng xảy ra vụ cướp giật tài sản nghiêm trọng. Nạn nhân là hai cô gái đi trên chiếc xe máy Attila màu đen, vừa rời khỏi một trung tâm mua sắm thời trang khi đến đường Nguyễn Khánh Toàn, bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter màu bạc áp sát, cướp giật chiếc túi xách bên trong có 2.900 USD, 36 triệu đồng, 1 điện thoại di động Vertu màu ghi xám, 1 điện thoại di động Nokia 1.200 màu ghi và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Đề cao cảnh giác

Trong thời gian qua, bọn tội phạm đã gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên đường phố Hà Nội với những tính chất phạm tội mới. Đối tượng chúng nhằm vào gây án là những chị em phụ nữ mang theo túi xách hàng hiệu, đắt tiền. Đáng chú ý, bọn tội phạm còn nhằm vào cả những người đi ôtô. Lợi dụng khi người bị hại chuẩn bị bước lên xe ôtô hoặc đang lúi húi mở cửa xe là nhanh như chớp, chúng thực hiện hành vi phạm tội. Vụ cướp giật túi xách trên đường Ngô Quyền, trước cổng Chi nhánh Ngân hàng Techcombank là ví dụ. Sau khi vào giao dịch tại ngân hàng, một vị khách là nữ giới bước đến bên một chiếc xe ôtô loại 5 chỗ. Vừa định mở cửa xe ôtô, người phụ nữ này bất ngờ bị một nam thanh niên đi bộ áp sát, cướp giật chiếc túi xách hàng hiệu. Ngay sau khi gây án, đối tượng cướp giật tài sản lao ra đường, nhảy lên xe máy của một đối tượng khác chờ sẵn gần đó vọt đi mất.

Các vụ án cướp giật tài sản nêu trên đều được lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội khám phá, bắt các đối tượng phạm tội quy án. Qua khai thác các vụ án, được biết bọn tội phạm thường “tăm tia” tại cổng các ngân hàng, trung tâm mua sắm thời trang để phát hiện sơ hở, chủ quan mất cảnh giác của những người rời khỏi những nơi này rồi gây án. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đội phó Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản có hiệu quả hơn, ngoài các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra mật phục chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm và truy xét làm rõ các ổ nhóm tội phạm của lực lượng công an, mọi người dân cần chú ý khi đi trên đường phải đề cao cảnh giác.

Không nên để trong túi xách nhiều tiền và tài sản có giá trị lớn. Nếu đi xe máy có cốp, nên để túi xách ở trong cốp xe. Không nên khoác vai, để túi xách ở giữa xe hoặc giữa hai người. Cơ quan công an cũng khuyến cáo những người sau khi giao dịch mua bán hàng hóa tại các trung tâm thương mại, hiệu vàng, ngân hàng… khi ra cổng và trước khi lên các loại phương tiện giao thông cần chú ý cảnh giác các đối tượng nghi vấn đeo bám mình. Bên cạnh đó, người bị hại cũng phải trình báo ngay với công an các vụ cướp giật tài sản, để cơ quan công an kịp thời truy xét, bắt giữ tội phạm” - Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn nêu rõ!

Theo Hà Trang (ANTĐ)