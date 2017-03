Mới ra tù đã lại đi trộm cắp tài sản

Trước đó, khoảng 1h45, ngày 15-4, chị Trần Thị Thanh Phước (41 tuổi, trú tại 65 đường Phan Anh, phường An Đông, TP.Huế) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và 1 túi xách, bên trong có 4 triệu đồng.





Hai đối tượng



Nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Huế xuống ngay hiện trường để tiến hành điều tra, truy xét. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 1 áo khoát, 1 mũ lưỡi trai và 1 đôi dép nghi của đối tượng gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Huế đã xác định đối tượng gây án tên là Đặng Châu Hoài Quang và Võ Tuấn nên tiến hành bắt giữ.



Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan điều tra Quang khai nhận, đã có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" mới ra tù ngày 28-8-2014, do không có tiền tiêu xài Quang rủ rê Tuấn đi trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà chị Phước thì Quang đứng ngoài cảnh giới, còn Tuấn dùng tuốc nơ vít mở khung sắt cửa sổ, đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm tài sản, tổng trị giá trên 13 triệu đồng.