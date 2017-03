Mới ra tù lại cướp giật giỏ xách

Vào khoảng 23 giờ đêm 19-4, nhóm anh Lưu Viễn Thuận, Lâm Hiếu Long đang đi trên đường Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình) thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Khi đến trước nhà 110 Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình), hai thanh niên đã giật túi xách của một phụ nữ được một thanh niên chở bằng xe máy. Anh Long hướng dẫn người bị hại đi trình báo, còn anh Thuận đuổi theo bắt một tên và thu hồi được túi xách bị giật. Tại trụ sở Công an phường 11, đối tượng khai là Phạm Văn Phát, mới ra tù (tháng 1-2013) về tội mua bán ma túy.

Khoảng 2 giờ sáng 20-4, nhóm của anh Thuận tiếp tục bắt được nghi can trộm ở khu vực quận 1 khi chưa kịp gây án. Nghi can bị đưa về công an làm việc, khai là Tô Hiền (tạm trú quận Thủ Đức), đã có một tiền án tội trộm. Khám xét người và xe của Hiền, công an thu giữ một kềm cộng lực, một đội cắt, hai ống tuýp bằng kim loại…

H.TUYẾT