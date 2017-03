Mới ra tù lại hiếp dâm, cướp của, đâm công an

Sáng ngày 3-12, đại tá Trần Đình Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã về huyện Lâm Hà thăm hỏi một cán bộ Công an huyện Lâm Hà bị thương khi truy bắt tên cướp nguy hiểm.

Theo thông tin từ Công an huyện Lâm Hà, chiều 1-12, chị N.T.Y. trú tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà đang cùng Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1984, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là người làm thuê cho gia đình chị Y) đang hái cà phê tại vườn cách nhà 600m thì Hiếu bất ngờ bóp cổ, bịt miệng chị Y để thực hiện hành vi hiếp dâm. Rất may lúc đó có tiếng xe máy đi qua nên Hiếu từ bỏ ý định hiếp dâm nhưng lục túi của chị Y lấy đi 8 thẻ cào điện thoại, 160.000 đồng, 1 đôi bông tai và 1 điện thoại di động.

Sau đó, Hiếu trở về nhà chị Y lấy xe máy biển số 49T6 - 5362 bỏ trốn thì bị anh Nguyễn Văn Long là người nhà của chị Y phát hiện. Anh Long truy đuổi đến dốc 800 xã Tân Hà thì Hiếu bỏ xe, chạy lên đồi.

Lúc 17 giờ ngày 1-12, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã huy động các lực lượng bao vây truy bắt Hiếu. Lúc 5 giờ 30 phút ngày 3-12, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Lâm Hà gồm 3 anh Nguyễn Quốc Chinh, Kiều Văn Cảnh và Ngô Hữu Chí đang tuần tra tại địa bàn xã Tân Hà thì phát hiện Hiếu. Bị tổ tuần tra truy đuổi, Hiếu quay lại cầm dao và gậy là cây cà phê chống trả. Tổ tuần tra đã phải bắn 2 phát súng chỉ thiên nhưng Hiếu không buông hung khí.

Anh Nguyễn Quốc Chinh lao vào bắt thì bị Hiếu đâm 2 nhát vào tay và bị Hiếu dùng gậy đánh vào trán. Anh Chinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà điều trị với vết thương trên trán dài 5cm, sâu gần tới xương sọ. Dù chống trả quyết liệt nhưng Hiếu đã bị bắt ngay sau đó.

Tiến hành đấu tranh và kết quả xác minh đã xác định, Hiếu tên thật là Trần Ngọc Diệu (SN 1978, trú tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) là đối tượng có tiền án 11 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, mới ra tù tháng 2-2014.

Công an huyện Lâm Hà đang lập hồ sơ xử lý đối với Diệu.