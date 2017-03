Mới ra tù lại trộm xe đi mua ma túy

Sáng 13/10, Tổ công tác của Trạm CSGT quốc lộ 5, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, đã tạm giữ phương tiện và yêu cầu hai đối tượng Nguyễn Thị Liên (SN 1988, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Sửu (SN 1985, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về cơ quan Công an làm việc với lý do chạy xe quá tốc độ và chiếc xe sử dụng có dấu hiệu bị cạy khóa.

Tại cơ quan công an, Sửu khai nhận: Chiếc xe mô tô này Sửu trộm cắp tối 12/10, của một người dân đi lễ tại đình làng, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sáng 13/10 chúng dùng chiếc xe này từ Hưng Yên đi Hải Phòng mua ma tuý, đến Hải Dương bị CSGT phát hiện bắt giữ.



Hai đối tượng Liên và Sửu cùng tang vật vụ án.

Cơ quan công an thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 cờ lê, 2 lẫy vam phá khoá điện và giấy CMND của người thanh niên khác. Liên khai nhận của em trai Liên, cô ta mượn để sử dụng.

Tại cơ quan công an Liên còn khai nhận, Liên và Sửu quen nhau từ năm 2007. Năm 2010, cả hai đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt do cùng tham gia trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, bị kết án mỗi người 36 tháng tù, cùng cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến và mới ra tù ngày 31/8.

Sửu đón Liên về chung sống như vợ chồng tại gia đình Sửu, ở thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng. Cả hai cùng nghiện và thường từ Hưng Yên đi Hải Phòng mua ma tuý về sử dụng.



Theo Đoàn Quang (CAND)