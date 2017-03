Mỗi tòa một phách, doanh nghiệp kêu trời

Sau hai năm, hai bên ngồi lại tính toán khối lượng công việc và thanh lý hợp đồng. Công ty V. thừa nhận còn nợ Công ty Đ. hơn 6,4 tỷ đồng và cam kết trả dứt vào tháng 6-2004. Đến hạn, Công ty V. không trả nên bị Công ty Đ. kiện ra TAND tỉnh Long An.

Đầu năm 2005, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An thấy các văn bản như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, thanh lý mà hai bên ký kết đã rõ nên buộc Công ty V. phải trả nợ. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm điều tra chưa đầy đủ.

Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Long An tiếp tục tuyên Công ty V. phải trả nợ cho Công ty Đ. Xử phúc thẩm lần hai, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM không hủy án nữa mà rút khoản nợ của Công ty V. từ 6,4 tỷ đồng xuống còn hơn hai tỷ đồng.

Phán quyết này không chỉ làm Công ty Đ. phản ứng dữ dội mà còn khiến cho TAND tỉnh Long An không đồng tình, phải làm kiến nghị gửi TAND tối cao. Trong kiến nghị, TAND tỉnh Long An chỉ rõ những điểm vô lý trong bản án phúc thẩm: Tòa phúc thẩm lấy m2 cộng với m3 để cho ra khối lượng xây dựng; hai bên thanh lý hợp đồng vào cuối năm 2004 nhưng tòa phúc thẩm lại dẫn chiếu Luật Xây dựng vốn có hiệu lực từ nửa năm sau. Cuối cùng, TAND tỉnh Long An gút: “Án phúc thẩm không thật sự khách quan mà đã cố gán ép cho một bên”...

Bản án phúc thẩm trên đã bị TAND tối cao hủy theo thủ tục giám đốc thẩm, giao hồ sơ cho Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử lại. Mới đây, xử phúc thẩm lần ba, tòa này lại... hủy án sơ thẩm với lý do: Số liệu công việc trong hai biên bản thanh lý “chỏi” với các biên bản kiểm tra, nghiệm thu; các tài liệu trong hồ sơ là bản phôtô không có chứng thực...

Như vậy, đến nay đã có bảy phiên tòa được mở ra mà vụ án vẫn chưa giải quyết xong. Chuyện không phải do lỗi của các doanh nghiệp mà chỉ do cách đánh giá, thu thập chứng cứ của các tòa mỗi nơi một phách. Với cái đà này, không biết đến bao giờ hai doanh nghiệp trên mới dứt ra khỏi cái vòng tố tụng xử-hủy.