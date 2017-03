Mời uống trà bị...đánh có thể là do nhầm người

Khoảng 22h ngày 3/1, tại quán bán nước vỉa hè trước cửa số nhà 173, đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, sau khi mời 3 nam thanh niên uống nước trà anh Nguyễn Văn Cường, SN 1974, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội đã bị đánh đến bất tỉnh.

Khi đó, anh Cường bảo bà chủ quán rót 3 cốc trà nóng để mời 3 nam thanh niên kia uống cho ấm. Ngay lập tức, nhóm thanh niên mới vào trợn trừng mắt nhìn anh Cường. Anh Cường nhìn lại và nói “Muốn mời các chú cốc nước trà, uống cho ấm, nhìn gì mà ghê thế”.

Ngay lập tức một thanh niên trong 3 người kia cầm một chiếc cốc thuỷ tinh có quai đập thẳng vào mặt khiến anh Cường choáng váng và chảy nhiều máu. Đã không can ngăn bạn hành hung người khác, một thanh niên khác trong nhóm cầm một vật cứng quật thằng vào mặt làm anh Cường bất tỉnh ngay tại chỗ. Người còn lại cầm gạch lao vào hành hung, đấm đá trong lúc anh Cường không còn khả năng chống cự.

Thấy vậy, một số người ngồi trong quán phở bạn của nhóm 3 thanh niên tiếp tục hành hung anh Cường. Nhiều người đã lao vào can ngăn nhưng không được, còn bị nhóm thanh niên này doạ đánh. Khi nhóm này bỏ đi, người dân khu vực đưa anh Cường vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu. Sau khi sơ cứu, băng bó vết thương, anh Cường được các bác sỹ chỉ định đưa đến Bệnh viện Việt Đức làm phẫu thuật vì bị đa chấn thương ở vùng đầu và vỡ quai hàm.

Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng anh Cường vẫn cố nhớ lại hôm bị đánh: “Khi tôi ra quán phở thì gặp nhóm của anh An, thường gọi là An Tâm Trân, làm ở VKSND quận Hà Đông, ngồi cùng anh Thành, anh Vượng là cậu ruột của Tuấn và gần chục nam thanh niên khác đang ngồi uống rượu.

Do quen viết với anh An, nên tôi sang uống 1 cốc rượu để giao lưu. Ăn phở xong, tôi và anh An ra quán nước trà ngay bên cạnh. Lúc này, 3 nam thanh niên cùng nhóm với anh An cũng đi ra. Anh An và nhóm thanh niên kia có nói về việc giải quyết mâu thuẫn với người có biệt danh là Anh Mai Đán, người ở cùng khu với nhà tôi.

Tôi có nói thêm một câu: “Toàn anh em với nhau, Tết nhất rồi, va chạm thế làm gì”. Lúc này, anh An đứng dậy đi về, còn tôi bảo chủ quán rót trà nóng mời 3 nam thanh niên kia, sau đó xảy ra sự việc”.





Nạn nhân Cường đang điều trị tại bệnh viện

Theo các nhân chứng, sau khi anh Cường bị đánh bất tỉnh, có một người từ quán phở chạy ra hô to “Nhầm người rồi” nên cả nhóm côn đồ kia mới chịu dừng tay, bỏ mặc anh Cường nằm bất tỉnh trên vỉa hè. Người nhà của nạn nhân nhận định, rất có thể nhóm thanh niên kia đến để giải quyết mâu thuẫn với Anh Mai Đán nhưng đã đánh nhầm anh Cường?

Gia đình nạn nhân cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, anh An và anh Vượng cùng một số người khác đã đến “thương lượng” với gia đình và thừa nhận Tuấn cùng đồng bọn đã hành hung anh Cường. Hiện tại, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo về vụ việc và đề nghị khởi tố vụ án tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rồi trật tự công cộng” theo đúng quy định của pháp luật.

Đại uý Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng CA phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Cơ quan này đang tiến hành điều tra, đã lấy lời khai của các nhân chứng đồng thời gửi giấy triệu tập các đối tượng liên quan”.

Theo đại tá Tuấn, người bị hại vẫn đang được điều trị ở bệnh viên, đợi khi nào bị hại về nhà thì sẽ đến lấy lời khai. Sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ chuyển lên cơ quan CSĐT CA quận Hà Đông để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tình tiết mới nghi án CSGT "múa gậy", thai phụ nhập việnChủ nợ đánh con nợ tàn tật bẩm sinh nhập viện Dùng miếng dán giữ nhiệt dễ nhập viện do bị bỏngGần 3000 trẻ nhập viện vì nước rửa tay hương sô cô laÔ tô lùi vào quán cà phê, một người nhập viện



Theo Tiến Dũng (Kienthuc.net.vn)