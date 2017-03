Một bác sỹ dũng cảm bắt cướp

Chiều hôm đó, bác sỹ Dũng vừa rời trụ sở cơ quan tại 69 Đinh Tiên Hoàng thì nhìn thấy 2 đối tượng đi xe máy không đeo BKS trên vỉa hè. Chúng tiến sát phụ nữ đi bộ vai đeo máy ảnh rồi nhanh như cắt giật lấy máy ảnh nhưng đã bị người phụ nữ giữ chặt. Cuộc giằng co xảy ra và 2 tên cướp bị ngã xe.

Lúc này, bác sỹ Dũng đứng cách xa chúng 20m nên vội tri hô cướp và chạy đuổi theo đối tượng. Một tên vội lồm cồm bò dậy nhảy lên xe máy chạy thoát. Tên kia bỏ chạy thục mạng về hướng đường Trần Nguyên Hãn. Bác sỹ Dũng vừa tri hô, vừa đuổi theo. Đến trước cổng trụ sở UBND thành phố Hà Nội, được sự giúp đỡ của người dân, bác sỹ Dũng đã bắt được đối tượng, dẫn giải về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ.

Sau đó, bác sỹ Dũng mới biết người phụ nữ kia là khách du lịch mang quốc tịch Indonesia đang đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ghi nhận thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Lý Thái Tổ đã đề nghị Công an quận Hoàn Kiếm có hình thức khen thưởng bác sỹ Huỳnh Anh Dũng. Đồng thời, Tổng công ty EVN HANOI cũng đang làm thủ tục khen thưởng động viên kịp thời bác sĩ Dũng, nhân rộng điển hình trong toàn tổng công ty để nâng cao hơn nữa hình ảnh người thợ điện Thủ đô “Trách nhiệm - Trí tuệ - Thanh lịch” và góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thân thiện trong con mắt khách du lịch nước ngoài.

Theo Quỳnh Anh (ANTĐ)