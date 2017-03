(PL)- Chiều 30-6, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) chuyển Phan Văn Dưỡng và hai nghi can cho Công an thị xã Thuận An tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Nhóm nghi can này bị công an cùng các thành viên Đội phòng, chống tội phạm phường An Phú bắt giữ lúc rạng sáng cùng ngày khi ép xe giật điện thoại của người đi đường. Bước đầu, các nghi can khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trước đó.

VŨ HỘI