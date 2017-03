Một bé gái tố cáo bị lừa bán trinh

Xóm bờ hồ Trần Huy Liệu, nơi gia đình em C. và đối tượng Mai cùng cư trú - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Em C. là con gái vợ chồng anh Nguyễn Văn B., cả gia đình gồm 6 người (bà nội, ba mẹ và 3 anh chị em C.) sống trong một căn nhà chưa đầy 4m2. Nhà nghèo, C. phải nghỉ học sớm đi bán áo quần thuê cho một chủ sạp ở chợ Đông Ba.

Trong đơn, em cho biết khoảng 16 giờ 30 ngày 18-11, khi đang ở sạp thì Mai (một người hàng xóm) tìm đến rủ đi uống cà phê. C. xin chủ hàng rồi đến ngã ba đường Trần Huy Liệu, gần cửa Thượng Tứ, gặp Mai. Tại đây, Mai bảo: “Đi uống cà phê với chị sẽ có 20 triệu đồng”. Tin lời, C. đi cùng với Mai đến quán cà phê Chợt Nhớ (bên hông thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên - Huế), gặp hai người đàn ông. Mai thì thầm gì đó với họ C. không nghe rõ.

Uống cà phê xong, nhóm này tiếp tục đưa C. đến quán nhậu Phú Tài. Tại đây, họ ép C. uống bia, được mấy ly thì C. thấy chóng mặt, lơ mơ, nhưng có nghe Mai nói: “Anh chở em tôi tới khách sạn trước đi, tôi tới sau”.

Sau đó, một trong hai người đàn ông đưa C. lên xe ô tô, chở em tới khách sạn Tân Mỹ, thuộc thị trấn Thuận An (H.Phú Vang). Đưa em vô phòng, người đàn ông này bảo: “Bé mệt thì nằm ngủ đi, chặp nữa chị Mai đến chở về”. Nhưng sau đó người đàn ông cởi áo quần em ra. C. vùng vẫy chống cự, nhưng do mệt quá nên thiếp đi và không biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, C. thấy trên người không có áo quần nên vơ quần áo mặc vào và ngồi khóc. Người đàn ông này chở em lên cầu Vỹ Dạ trả lại cho Mai. Lúc này vào khoảng 24 giờ đêm. Mai đến nói chuyện với người đàn ông rồi chở em về. Trên đường đi, Mai bảo: “Em đã mất trinh, nên chỉ còn 10 triệu thôi”, rồi hỏi từ nhỏ có ngủ với ai không. C. vô tư trả lời khi còn nhỏ, lúc mẹ sinh, em có ngủ với ba. Nhưng Mai không đưa tiền cho C. mà chở em về thả ở đường Chi Lăng. Đến gần 1 giờ sáng thì em về tới nhà.

Lá đơn với nét chữ non nớt của em C. gửi Báo - Ảnh: Bùi Ngọc Long



Công an vào cuộc

Ban đầu, khi ba hỏi đi đâu về muộn thì C. giấu, chỉ nói đi chơi với bạn. Nhưng thấy con gái có nhiều dấu hiệu khả nghi, anh B. gặng hỏi và cuối cùng em phải nói thật. Sáng hôm sau, anh B. làm đơn (nhờ người viết vì anh không biết chữ) trình lên Công an P.Phú Hòa.

Chiều 22-11, PV đến nhà nạn nhân. Em C. vẫn chưa hết hoảng loạn, mặt mày nhợt nhạt, quấn chăn ngồi trên gác xép, tránh tiếp xúc với mọi người…

Theo tìm hiểu, để che giấu hành vi của mình, Mai đã thêu dệt từ câu nói ngây thơ của C., để đồn thổi vu oan C. bị cha đẻ hãm hiếp.

Chiều 25-11, PV Thanh Niên liên lạc với trung tá Đoàn Mạnh Hùng, Trưởng công an P.Phú Hòa (TP Huế) và được biết sau khi tiếp nhận đơn công an phường đã xác minh, thấy có nhiều dấu hiệu phạm tội nên chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra Công an TP Huế. Còn thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP Huế thì cho biết “chưa nghe cấp dưới báo cáo”.

Nhưng, đến chiều tối 25-11, chúng tôi liên lạc với trung tá Lê Văn Vũ, Trưởng công an H.Phú Vang, thì ông cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an TP Huế chuyển tới và đang cho tiến hành điều tra.