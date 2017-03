Một bé sơ sinh bị chôn,được cứu sống sau 29 giờ

Đứa trẻ dưới nấm đất

Một sáng mùa hè oi ả, anh Hoàng Công Bách, 23 tuổi, trú bản Thí, xã Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn đang gánh thuốc về nhà thì nghe tiếng xôn xao ở vạt đồi hoang phía trước. Lại gần, anh thấy 2 người phụ nữ và vài đứa trẻ đang vây quanh một nấm đất mới đắp.

Mọi người bảo anh lắng nghe. Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng rên yếu ớt phát ra từ nấm đất, như tiếng mèo con bị thương. Anh Bách vội nhanh tay đào bới và không tin ở mắt mình khi thấy một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, bị lũ kiến bu đầy trên mặt, bụng. Đứa trẻ vẫn rên ư ử, mi mắt vẫn chớp nhẹ…

Anh Bách bế đứa bé chạy một mạch về nhà, quấn tã vội rồi lại ôm đứa trẻ chạy một mạch 12 cây số đường rừng ra Bệnh viện huyện Bắc Sơn. Đứa bé lập tức được cấp cứu. Và sức sống kỳ diệu đã giúp bé oe oe tiếng khóc.

Các bác sĩ hỏi anh Bách về thân phận đứa bé, anh Bách đoán đó là con của chị Liên gần nhà. Mấy hôm trước còn thấy Liên bụng to, sáng qua đã thấy bụng nhỏ mà không thấy con đâu.

Lật lại hồ sơ bệnh án, các bác sĩ tìm thấy cái tên Hoàng Thị Liên, 26 tuổi, ngụ cùng bản Thí, nhập viện trong tình trạng sinh non, mất máu. Mọi người đưa đứa trẻ đến phòng của Liên và kể cho chị nghe sức sống lạ lùng của đứa trẻ. Sau giây phút ngỡ ngàng, Liên ôm lấy con òa khóc.

Chưa hết bàng hoàng, Liên kể: Sáng hôm đó, chị đang ngồi nhặt lá thuốc thì thấy đau bụng dữ dội. Không biết mình đang chuyển dạ, chị chạy ra bờ ruộng đi vệ sinh rồi gần như ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy con chào đời. “Con bé đỏ hỏn, bé xíu. Em cũng không nghe thấy tiếng khóc. Em chẳng dám nhìn kỹ vì nghĩ rằng mình đẻ con, đứa trẻ không thành hình. Thế là em đem chôn con mình ngay chỗ đó”, Liên thều thào kể.

Sau đó Liên cố lết về nhà, gọi chồng là anh Hoàng Công Đốc, kể lại sự việc. Đốc vội cõng vợ chạy lên bệnh viện huyện cấp cứu. Cả hai đều tin rằng con họ đã chết.

Sau hai tuần được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện, hai mẹ con đã hồi phục sức khỏe và trở về nhà.

Thiếu hiểu biết cũng gây nên tội

Câu chuyện vừa hãi hùng vừa kỳ lạ đã làm xôn xao cả bản Thí vốn quanh năm heo hút, mờ mịt trong mây. Bản vốn nghèo khó, có 44 hộ thì tới 28 hộ thuộc diện nghèo, quanh năm ăn sắn thay cơm. Có khi hàng tháng đàn ông trong bản mới xuống xã đi chợ một lần. Đàn bà có khi cả năm cả đời không ra khỏi bản.

Trưởng bản Hoàng Văn Nhung chỉ cho tôi xem nơi Liên đã đào lỗ chôn con: “Đàn bà con gái lớn lên tự biết đẻ, chẳng hiểu sao đến lượt “con” này lại thế!”. Anh Đốc, SN 1982, chồng Liên ngọng nghịu chút tiếng Kinh ít ỏi: “Đêm trước tao say rượu, không biết vợ đau bụng. Sáng hôm đó, nhìn con vợ nhiều máu lắm, sợ nó chết nên tao vội vàng cõng đi viện”. Ở cái xứ mông muội này, mọi sự sinh nở, chăm sóc phụ nữ, trẻ con đều… thuận theo tự nhiên, trời đất.

Ông Dương Đình Quỳnh, trưởng công an xã Long Đống cho biết: “Rất may là cháu bé không chết nên chị Liên không bị khởi tố. Nếu không, ngoài việc phải đối diện với pháp luật, chị Liên còn bị lương tâm dằn vặt. Qua vụ việc trên, tôi thấy rằng nguyên nhân là do chị em phụ nữ, kể cả gia đình họ thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản”.

Câu chuyện kỳ lạ này rồi cũng sẽ trôi theo những cơn mưa rừng, nhưng nếu không khắc phục vấn đề kiến thức, không ai dám chắc chuyện đó sẽ không lặp lại.

Ông Hoàng Công Thiện, Chủ tịch xã Long Đống, đã cử ngay cán bộ phụ nữ vượt đèo vào thăm gia đình cháu bé. Ông Thiện cho biết: “Câu chuyện hãi hùng như thế, nhiều người nói đi nói lại gây dư luận không tốt, sợ gia đình trách mắng con dâu. Cần phải có cán bộ phụ nữ xã vào động viên để chị Hoàng Thị Liên có thể an tâm chăm con”.

Được biết trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền kiến thức đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những bản xa trung tâm.

Chính quyền xã cũng đang kiến nghị xin cấp thuốc nổ để hạ bớt mất con đèo cho người dân đi lại dễ dàng và tiếp cận kiến thức tốt hơn.