Một bị can bị đánh trọng thương tại nhà tạm giữ

Ngày 7-1, ông Nguyễn Văn Tiến (trú thôn 1, xã Tân Lập, huyện Krông Búk - Đắk Lắk) đã gửi đơn tới cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc con ông là Nguyễn Văn Tùng (SN 1994), bị một chiến sĩ công an đánh trọng thương khi đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk).







Theo bị can Nguyễn Văn Tùng, không chỉ bị công an dùng dây curoa đánh mà còn dùng chân đạp lên ngực



Theo C. Nguyên (NLĐO)



Theo ông Tiến, ngày 13-12-2012, Tùng Công an thị xã Buôn Hồ bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.Đến tối 2-1, Tùng đã bị một công an tên Tiến vô cớ đánh trọng thương trong nhà tạm giữ, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.Tại bệnh viện, gia đình ông Tiến không thể tiếp xúc được với Tùng. “Mặc dù bị thương rất nặng nhưng đến sáng ngày 3-1, công an đã không cho Tùng điều trị tại bệnh viện mà chuyển về nhà tạm giữ”, ông Tiến lo lắng.Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã cho bị can Nguyễn Văn Tùng và chiến sĩ Nguyễn Duy Tiến, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Công an thị xã Buôn Hồ viết bản tường trình.Theo đó, chiến sĩ Tiến cho rằng tối 2-1, trong lúc tuần tra quanh nhà tạm giữ thì nghe tiếng bị can la ó và xúc phạm công an. Đồng chí Tiến đã vào phòng, bắt bị can Tùng nằm xuống và dùng roi đánh vào mông và bắp chân.“Quan điểm của chúng tôi là không bao che mà sẽ xử nghiêm chiến sĩ sai phạm”, ông Buôn nói.Tuy nhiên, khi phóng viên tiếp xúc với bị can Tùng, trước sự chứng kiến của ông Bôn thì Tùng nói ngược lại. Tùng cho biết, mình không hề xúc phạm ai, nhưng bị công an Tiến đánh đập rất tàn bạo bằng dây curoa lên bụng, mông và nhiều nơi trên cơ thể. Không chỉ vậy, công an Tiến còn dùng chân đạp lên ngực.“Hiện tôi đang đau khắp người nhưng đã hết thuốc chữa trị”, Tùng cho biết.Mặc dù sự việc đã xảy ra 5 ngày nhưng chiều 7-1, trên người bị can Tùng vẫn chằng chịt những vết thương trên bụng, mông và lưng.Cũng theo ông Nguyễn Văn Bôn thì việc đưa bị can Tùng đi bệnh viện không liên quan gì đến việc bị đánh mà do Tùng kêu tức bụng. Tuy nhiên, theo bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ thì Nguyễn Văn Tùng được chẩn đoán tổn thương lồng ngực.