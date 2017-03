Một bị can chết trong trại tạm giam

Người nhà của bị can Nguyễn Chí Tâm (28 tuổi, trú huyện Bắc Trà My -Quảng Nam) cho biết cách đây 2 tháng, Tâm bị Công an huyện Tiên Phước khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Sau khi phát hiện Tâm chết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã mổ pháp y tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Theo Tr.Tam - Th.Phương (NLĐO)