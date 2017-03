Một cái chết bất thường

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 11.4, anh Đức được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn và chưa đầy 30 phút sau đó đã tử vong.





Người nhà nạn nhân tập trung trước bệnh viện, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết của anh Đức



Theo Nguyên Dũng (TNO)

Nghi ngờ cái chết bất thường của anh Đức, nên lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà của nạn nhân đã kéo tới tập trung trước bệnh viện yêu cầu cơ quan chức năng phải điều tra, làm rõ.Ngay trong tối 11.4, Công an TP.Vinh đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng xuống bảo vệ an ninh trật tự tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An và khám nghiệm tử thi nạn nhân.Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được giao lại cho người thân đưa về mai táng.Trao đổi với Thanh Niên Online, chị Nguyễn Thị Minh Tú, người nhà anh Đức cho biết chiều 11.4, lúc anh Đức đang tham gia đánh bạc với một nhóm thanh niên khoảng 10 người tại TP.Vinh thì bị Công an phường Quang Trung phát hiện, truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, Đức bị té ngã, nằm bất tỉnh giữa đường và sau đó được công an sơ cứu, đưa tới bệnh viện.Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.