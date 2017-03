Một cái chết chưa rõ nguyên nhân

Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân tên Bùi Văn Quang (27 tuổi), quê quán Hà Tây. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết xây xát, đặc biệt nơi vùng đầu bị chấn thương nặng. Theo nhận định ban đầu, có thể đây là hành động trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Nạn nhân khi được phát hiện vẫn còn một ít tiền, điện thoại di động và chiếc xe gắn máy vẫn còn nguyên. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết trên.