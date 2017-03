Một cán bộ lừa đảo bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Lam

Cuối tháng 2-2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt được đối tượng Nguyễn Thị Hồng Lam, đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Cao Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi Lam đang lẩn trốn tại khu vực chợ Long Biên, Hà Nội. Sau đó, Công an quận Đống Đa đã di lý đối tượng về Công an tỉnh Cao Bằng.

Được biết, năm 2003, lợi dụng vị trí công tác tại một cơ quan ở tỉnh Cao Bằng, Nguyễn Thị Hồng Lam đã lừa, chiếm đoạt tiền của một số ngân hàng và nhiều người dân với số tiền trên 1,27 tỷ đồng.

Cụ thể, Lam đã vay tiền của một số người rồi trả lãi cao, tạo niềm tin đối với người cho vay, sau đó tìm cách khất lần và chiếm đoạt của 3 người với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng Lam còn sử dụng giấy tờ của một lô đất để lừa đảo vay 165 triệu đồng của 3 ngân hàng là Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tân Giang; Ngân hàng NN&PTNT Cao Bằng và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cao Bằng.

Tháng 1-2004, Công an Thị xã Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Lam về hành vi lừa đảo. Nhưng Lam đã trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đối với thị.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Cao Bằng đã phục hồi điều tra, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Lam để lập hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)