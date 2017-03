Một cán bộ pháp y bị bắt giam vì... trộm cắp tài sản

Ngày 5-10, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết y sĩ Nguyễn Xuân Đô (đảng viên, nhân viên làm việc tại Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh Bình Phước) đã bị bắt tạm giam hai tháng vì tội trộm cắp các tài sản. Hiện Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ công tác ông Đô và sinh hoạt Đảng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, khoảng 20 giờ ngày 15-8, ông Đô điều khiển xe máy đến khu vực Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) với ý định trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 16-8, ông Đô đến nhà trọ của bà Dương Thị Quế (thị trấn Tân Phú, Đồng Phú) thì thấy phía trên bồn nước có bộ máy rửa xe nên ông Đô vào lấy đem ra xe chở về.

Trên đường bê đồ ra ông Đô phát hiện thêm ở dãy hành lang nhà trọ có... hai cái bàn và bảy cái ghế làm bằng tre nên sau khi mang bộ máy rửa xe ra thì ông Đô tiếp tục quay lại lấy số bàn ghế rồi chở về nhà cất giấu.

Ngày 17-8, ông Đô bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú phát hiện và thu giữ số tài sản đã trộm cắp. Hội đồng định giá tài sản huyện Đồng Phú định giá số tài sản này là 4,9 triệu đồng.

Căn cứ kết luận định giá tài sản và kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, xét thấy hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác của ông Đô đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 108 BLHS. Sau đó Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can tạm giam thời hạn hai tháng đối với ông Đô.



Y sĩ Đô lúc đánh dược sĩ Oanh. (Ảnh từ video clip)

Ngoài ra, trước đó ngày 11-10-2014, ông Đô đã bị Công an thị xã Đồng Xoài bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy, sau đó ông Đô đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 30-9, trong thời gian ông Đô bị tạm giam về tội trộm cắp thì TAND thị xã Đồng Xoài đã xét xử vụ ông có hành vi đánh dược sĩ chống tiêu cực Trần Thị Kiều Oanh. Ông Đô không thể có mặt tại phiên tòa nên đã ủy quyền cho luật sư thay mặt tham gia phiên tòa.

Tại bản án sơ thẩm của TAND thị xã Đồng Xoài tuyên ông Đô có hành vi đánh bà Oanh tại phòng làm việc nơi bà Oanh và ông Đô công tác (hiện nay là Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh Bình phước). Bà Oanh đòi ông Đô bồi thường 1 đồng danh dự nhưng tòa bác vì cho rằng hiện nay không còn lưu hành 1 đồng để yêu cầu bị đơn Đô thi hành án.