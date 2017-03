Một cán bộ xã thuê côn đồ đánh vợ

Vụ việc xảy ra đêm 25-10, khiến chị Vinh bị thương tích nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, đến nay các vết thương vẫn chưa lành.









Ngay đêm 25-10, ba đối tượng liên quan đến vụ đánh chị Vinh đã bị công an bắt giữ. Qua lời khai của Phan Nam Thịnh (26 tuổi, xã Sa Sơn) - đối tượng cầm đầu - người đứng sau vụ này chính là Nguyễn Đình Ruyến - chồng của nạn nhân, bí thư Đoàn xã Sa Sơn.Chiều 24-10, Ruyến tìm gặp Thịnh nhờ “dạy” vợ với giá 10 triệu đồng. Thịnh nhận đủ tiền rồi đến TP Kon Tum tìm Phạm Xuân Hiệp (21 tuổi, trú tại P.Quang Trung) để đặt vấn đề “dạy” chị Vinh. Hai bên thống nhất giá 5 triệu đồng, Thịnh cho Hiệp ứng 1 triệu đồng, xong vụ việc sẽ thanh toán số tiền còn lại. Nhận được “hợp đồng”, Hiệp gọi thêm Lâm Quang Phúc (19 tuổi, cùng trú tại P.Quang Trung) tham gia.Biết chị Vinh đang chăm con tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, Thịnh gọi chị Vinh đi uống cà phê để Hiệp và Phúc nhận mặt, rồi đánh chị Vinh ngay sau đó. Từ lời khai của Thịnh, chiều 26-10 công an đã bắt Nguyễn Đình Ruyến.Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn - quyền đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội và ma túy Công an TP Kon Tum - cho biết Ruyến thừa nhận thuê người đánh vợ vì lý do ghen tuông. Công an TP Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bốn bị can về hành vi cố ý gây thương tích.Theo lời chị Vinh, nhiều lần Ruyến đánh đập chị chỉ vì ghen tuông vô cớ, hễ thấy chị tiếp xúc với người đàn ông nào thì ngày hôm đó chị bị Ruyến “dạy” nhừ tử. Vợ chồng chị Vinh đều từ Bắc vào lập nghiệp ở Tây nguyên.Theo TRẦN THẢO NHI (TTO)