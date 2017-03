Một căn nhà bị phóng hỏa... bảy lần

Lần gần đây nhất là vào đêm 3-1-2011, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát trên mái lá, suýt thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng mạng sống của sáu người (trong đó có một người già và một em bé).

MỘT ĐÊM BỊ PHÓNG HỎA HAI LẦN

Có mặt tại căn nhà bị cháy, chúng tôi được bà Đặng thuật lại sự việc: Khoảng 22 giờ 30 ngày 3-1, trong lúc cả nhà (sáu người) đang chuẩn bị ngủ chợt có tiếng động lạ trên mái nhà, sau đó là tiếng bước chân chạy vội vàng. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì mái nhà trước đột nhiên bốc cháy, cả gia đình vội tháo chạy ra ngoài tìm cách chữa cháy. Nhiều người dân trong khu phố nhanh chóng ùa tới ứng cứu. Trong lúc chữa cháy, anh Trần Quang Toàn (con bà Đặng) phát hiện một ngọn đuốc dầu trên mái nhà. Lúc này mọi người mới biết nhà bà Đặng cháy là do kẻ vô lương tâm nào đó phóng hỏa. Đến khoảng 24 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Gần 2/3 căn nhà bị thiêu rụi. Nhiều tài sản, đồ dùng sinh hoạt như tivi, dàn đầu đĩa DVD, ổ cắm và đường dây điện bị hư hại hoàn toàn. Nhìn hai bình gas nằm gần đấy, nhiều người thở phào vì nếu không phát hiện kịp thời, hậu quả ắt khó lường.

Sau khi mọi người vừa chợp mắt, kẻ gian lại tiếp tục ra tay đốt nhà bà Đặng một lần nữa. Lần này ngọn lửa bốc cháy dữ dội hơn. Do đã mệt nhoài sau vụ chữa cháy lần trước nên lần này cả nhà ngủ say. Phải đến lúc tàn lửa rơi xuống giường một người trong gia đình thì cả nhà mới giật mình tỉnh giấc, tri hô cầu cứu. Khi mọi người chạy gần hết ra ngoài thì sực nhớ chị Nguyễn Thúy An cùng đứa con mới bốn tháng tuổi vẫn còn ngủ trên giường. Mọi người lại nháo nhào lao vào trong giải cứu. Lúc này, cả khu phố lại một lần nữa náo loạn, đám cháy cũng được dập tắt nhưng kẻ ác đã biến mất.

AI ĐÃ CHỦ MƯU PHÓNG HỎA?

Từ năm 2007 đến nay, nhà bà Đặng còn xảy ra năm vụ cháy lớn nhỏ khác. Các vụ cháy chỉ xảy ra vào ban đêm, lúc cả nhà đang yên giấc. Có lần ngoài việc ném đuốc đốt nhà, kẻ bất lương đã dùng đất, đá ném vào nhà khiến con cháu bà bị sưng mắt, chảy máu đầu... Thiệt hại tính đến nay lên đến hàng trăm triệu đồng. Một thành viên của gia đình bức xúc: “Mặc dù tất cả các vụ phóng hỏa đều được chúng tôi trình báo với chính quyền địa phương nhưng sự việc chỉ dừng lại ở mức độ lập biên bản rồi... để đó, không được điều tra xử lý và có biện pháp ngăn chặn”.

Gia đình bà Đặng đã sống ở đây gần hai mươi năm. Từ trước đến giờ, bà Đặng và các con chưa từng xích mích hay mâu thuẫn gì với ai. Vì thế, trong vụ này kẻ thủ ác phải có động cơ gì đó sâu xa hơn nữa chứ không đơn thuần là hiềm khích. Điều khiến mọi người phải lưu tâm là từ khi có một công ty đến thỏa thuận giải tỏa đền bù không thành với gia đình bà thì sự việc mới bắt đầu xảy ra.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ diện tích đất của gia đình bà Đặng nằm trong dự án xây dựng nhà ở của Công ty TNHH H.L (có trụ sở trên địa bàn Q3). Mặc dù chỉ thỏa thuận với gia đình bà Đặng mua một phần diện tích đất nhưng công ty này lại ngang nhiên cho người và phương tiện đến san lấp. Cụ thể ngày 30-9-2007, sà lan chở cần cẩu của công ty trên đã cập cạnh nhà bà Đặng và ngang nhiên phá cây cối. Nhiều lần bà Đặng làm đơn khiếu nại gửi đến UBND huyện Nhà Bè yêu cầu Công ty H.L phải bồi thường phần diện tích đất bị san lấp, nhưng không những không được bồi thường mà ngược lại gia đình bà Đặng còn bị một số đối tượng hăm dọa, quấy rối.

Qua những sự việc nêu trên, đây không còn là vụ hỏa hoạn thông thường nữa mà tính chất của nó đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thiết nghĩ đã đến lúc CA thị trấn, CA huyện Nhà Bè cần phải tìm ra kẻ phóng hoả nhà bà Đặng và làm rõ có liên quan gì với công ty trên hay không. Hành vi đốt nhà người khác, gây hoang mang cả khu vực không phải là chuyện “dân sự” mà phải điều tra, xử lý theo hình sự.





Theo NGUYỄN VINH - NGỌC HIẾU (CATP)