Một can phạm bị 'đại bàng' đánh tử vong

(PLO)-Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Lê Trọng Sang (42 tuổi), một giang hồ “số má” từ nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết về trại tạm giam Công an Bình Thuận để điều tra làm rõ về hành vi đánh chết một bạn tù cùng buồng giam.