Một cảnh sát bị loại ngũ, khởi tố vì hành vi cưỡng đoạt xe gian

Cùng thực hiện hành vi với Trung sỹ Dũng là Hồ Nhật Tân (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã bị công an quận 11 (tp HCM) khởi tố bị can, tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tàn sản.

Tài sản mà Dũng và Tân cưỡng đoạt là chiếc xe Air Blade 55Y6-7169, là xe trộm cắp của chủ sở hữu P.M.Luân (ngụ quận Gò Vấp, Tp HCM).

Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 10-3, Hoàng Hải Đăng (ngụ Gò Vấp) được một số người dân đưa đến công an phường 3, quận 11 trình báo về việc vừa bị Dũng và Tân chiếm đoạt xe Air Blade.

Theo đó, Đăng quen biết Dũng qua facebook. Đăng cần tìm người đục bỏ số khung máy của xe Air Blade rồi đục số khung mới. Dũng biết xe này là xe gian nên rủ Tân đi cùng mình xưng danh công an để chiếm đoạt xe.

Sáng 10-3, theo hẹn, Dũng và Tân đi trên một xe máy gặp Đăng tại trước số 3A, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11. Tại đây Dũng rút giấy phép lái xe có hình của Dũng mặc trang phục cảnh sát và đòi thu xe của Đăng. Khi thấy Đăng hoảng sợ rút chìa khóa xe bỏ chạy thì Dũng và Tân lấy xe của Đăng bỏ đi. Một số người dân chứng kiến chặn Dũng lại thì Dũng lại lấy giấy phép lái xe có ảnh Dũng mặc trang phục cảnh sát và nói là mình thi hành công vụ nên mọi người để Dũng đi. Tân lái xe của mình đẩy xe chiếm đoạt cùng Dũng về gửi tại Đại Đội 2, Trung Đoàn cảnh sát cơ động.

Về phần Đăng khi bị chiếm đoạt xe thì chạy đến công an phường 3, quận 11 trình báo.

Quá trình điều tra, công an quận 11 đã thu hồi chiếc xe Air Blade mà Dũng và Tân chiếm đoạt của Đăng. Dũng thừa nhận vì biết xe của Đăng là xe gian nên định chiếm đoạt rồi sử dụng đi lại. Dũng định sẽ trả công cho Tân một số tiền vì cùng Dũng thực hiện việc cưỡng đoạt.

Xác minh chiếc xe Air Blade mà Dũng chiếm đoạt từ Đăng, công an quận 11 xác định chủ sở hữu là anh Luân (ngụ Gò Vấp). Làm việc với anh Luân thì được anh này cho biết anh Luân cùng ở trọ với Đăng và người bạn nữa. Đăng rất thường mượn xe của anh Luân đi lại. Một buổi sáng vào tháng 11-2014, anh Luân phát hiện chiếc xe bị mất và Đăng cũng không có ở phòng trọ. Tuy nhiên Đăng không nhận mình lấy xe của anh Luân. Anh Luân đã trình báo cho công phường 14, Gò Vấp về việc mình bị trộm xe.

Tại công an quận 11, Đăng cho rằng chiếc xe Air Blade của anh Luân là do Đăng mua lại của một người lạ mặt ở tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên xét thấy hành vi của Đăng có dấu hiệu trộm cắp xe nên công an quận 11 đã giao Đăng cho công an quận Gò Vấp xử lý.

Hiện công quận 11 đã khởi tố Tân và đợi công an TP làm xong thủ tục loại ngũ với Dũng sẽ khởi tố Dũng.