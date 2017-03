Một cảnh sát giao thông bị bắn trong nhà hàng

Vụ việc xảy ra tại nhà hàng Lá cọ Quang Hậu, đóng trên địa bàn thôn 1, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đêm 13/11.



Những nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại: Vào chiều tối ngày 13/11, có hai nhóm thanh niên vào nhà hàng thuê phòng hát Karaoke. Đến khoảng 21h cùng ngày, giữa hai nhóm thanh niên đi hát xảy ra xích mích.



Nghe tiếng ồn ào ở khu vực phòng hát, anh Phạm Văn Quang (44 tuổi), là chủ nhà hàng chạy xuống can ngăn. Sau đó anh Quang đi vào phòng đóng cửa nằm nghỉ. Ít phút sau ở phía ngoài, Bờm (một thanh niên đi hát) bắt đầu chửi bới anh Quang thậm tệ. Mặc dù đã được chị Vũ Thị Hậu (vợ anh Quang) khuyên can nhưng Bờm không dừng lại mà càng chửi nhiều hơn.



Nghe những lời nói chối tai, anh Quang mở cửa phòng đi ra thì Lượng “xếp” (cùng nhóm hát với Bờm) chỉ tay vào mặt anh Quang dọa đốt quán, giết con anh Quang. Anh Quang không nói gì vì sợ gây chuyện ảnh hưởng tới nhà hàng. Sau đó, Bờm và Lượng “xếp” lấy xe máy bỏ ra về.



Hơn 10 phút sau, khi anh Quang đang ngồi uống nước trong nhà hàng cùng anh Đỗ Ngọc Tâm (Cán bộ CSGT CA huyện Thọ Xuân) thì bất ngờ Bờm và Lượng “xếp” phi xe máy đến. Vừa đi chúng vừa chửi bới và đe doạ hôm nay sẽ giết anh Quang cùng nhân viên trong nhà hàng.



Vừa dừng xe, hai tên này liền xông lại túm tóc, kéo ghì anh Quang xuống mặt bàn định bóp cò nổ súng.



Thấy hai đối tượng trên manh động, anh Tâm (CSGT) ngay lập tức lao tới giơ tay túm Lượng thì đối tượng này bóp cò. Phát súng nổ xuyên tay, xé nát chiếc điện thoại anh Tâm đang cầm trên tay. Phát súng thứ 2 tiếp tục phát nổ, nhưng trong lúc giằng co, Lượng đã bắn phải vào tay mình.



Hoảng sợ, anh Quang vùng chạy lên phía bờ đê sông Chu. Thấy Lượng “xếp” bị thương, Bờm giật súng từ tay đồng bọn rồi đuổi theo anh Quang bắn thêm 2 phát đạn nữa, nhưng anh Quang đã nhanh chân chạy trốn về phía bờ sông.



Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã lấy xe bỏ chạy khỏi hiện trường, anh Tâm được người dân đưa đi cấp cứu vết thương tại bệnh viện gần đó.



Ông Hoàng Anh Chung, Trưởng Công an Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng.



Được biết đối tượng tên Bờm, tên đầy đủ là Lê Đình Quỳnh (22 tuổi), trú tại Khu 5, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) vốn là một đối tượng từng có tiền sự tại địa phương về tội trộm cắp tài sản. Lượng “xếp” là người từ thành phố Thanh Hoá lên.



Ngay sau khi gây án, các đối tượng gây án đã thuê xe taxi bỏ trốn. Tại nhà Quỳnh, Công an phát hiện có nhiều vết máu, được cho là chảy từ vết thương của Lượng.



Công an tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương truy bắt đối tượng.





Theo Phong Lê (Bee.net)