Một chủ tịch hội đồng quản trị bị khởi tố định trốn sang Trung Quốc

Vào cuối buổi chiều 23/8, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, các trinh sát Phòng PC45 phát hiện người đàn ông ngoại tuổi ngũ tuần dáng vẻ nghi vấn. Phối hợp với cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xác minh, được biết đó chính là Nguyễn Minh Hoa, 58 tuổi, thường trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Hoa nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anh Khoa đã bị VKSND quận Tân Bình (TP.HCM) khởi tố về tội trốn thuế. Khoa đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng đã trốn khỏi địa phương lên cửa khẩu biên giới để tìm cách trốn sang Trung Quốc. Rất may nhờ tinh thần cảnh giác, Công an Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bàn giao Hoa cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo Nguyễn Thái (CAND)