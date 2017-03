Một cơ sở in lậu lịch blốc năm 2014

Vào thời điểm kiểm tra, công an phát hiện bốn nhân viên của cơ sở đang chạy máy in lịch blốc 2014 màu (khổ 65 x 84 cm), cạnh đó nhiều lịch đã in thành phẩm chờ cắt xén bày la liệt. Tổng cộng số giấy in lịch chưa thành phẩm có trọng lượng hơn 330 g, tương đương với 12.000 blốc lịch thành phẩm.

Cơ sở in Hiệp Trường Phát do bà Phạm Thị Hiệp đăng ký là người đại diện theo pháp luật. Tổ kiểm tra đã lập biên bản (ảnh) ba lỗi vi phạm của cơ sở gồm hoạt động in nhưng không có giấy phép xuất bản, không có giấy phép an ninh trật tự và không có hợp đồng in đồng thời, tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm.

ÁI NHÂN