Một con bạc Việt bị đánh chết tại casino Campuchia

Ngày 15-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết qua trao đổi, phía Campuchia thông tin cho Công an tỉnh Tây Ninh là có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc ấp Bavet, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia. Trong nhóm này có một người đàn ông bị đánh đến tử vong. Nạn nhân chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi.





Nạn nhân bị đánh tử vong chưa rõ danh tính. (Ảnh công an cung cấp)

“Đến nay vẫn chưa xác định được bao nhiêu người đang bị giam giữ trong khách sạn của casino New World. Vụ việc này do phía Campuchia thụ lý, đang trong quá trình điều tra nên phía bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể cho phía Việt Nam. Đến nay vẫn chưa tìm ra nhân thân của nạn nhân tử vong” - một lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho hay.

Theo một nguồn tin, trong ngày 15-3, người nhà nạn nhân sang Campuchia để nhận xác chứ không liên hệ với Công an tỉnh Tây Ninh nên cơ quan này không rõ danh tính người bị nạn.

Đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho hay tình trạng các con bạc qua biên giới đánh bạc rồi bị “giữ mạng” đòi tiền chuộc mà công an ghi nhận được mỗi năm gần chục vụ. “Tuy nhiên, xảy ra án mạng như trường hợp trên là rất hiếm, đây là vụ án mạng ghi nhận được trong ba năm trở lại đây” - vị này cho hay.