Một công an bị đâm chết trong phòng Gym

Công an TP Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 11-4, tại CLB thể hình Thanh Niên (Đại lộ TP Hồ Chí Minh, TP Hải Dương) khiến một công an thuộc Công an TP Hải Dương tử vong.





Vào thời điểm trên, tại CLB thể hình Thanh Niên, anh Trần Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) bị nam thanh niên tên Mai Trung Kiên (trú tại TP Hải Dương) đâm trúng ngực.

Ngay khi xảy ra sự việc, anh Cường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, vào lúc 18h, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Huy Cường trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng tim và tử vong sau đó.

Hiện công an TP Hải Dương đã tạm giữ Kiên và đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân Trần Huy Cường đang công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Hải Dương. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Cường không trong thời gian làm nhiệm vụ.