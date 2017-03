Một công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết chiều 18-7, trong khi ngăn chặn một nghi can đang tìm cách tẩu thoát, chiến sĩ công an Nguyễn Phương Lâm (21 tuổi) đã bị đối tượng này đâm trọng thương phải đi cấp cứu.

Trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An tiếp nhận một ca cấp cứu được Công an thị xã Thuận An chuyển đến. Bệnh nhân tên Nguyễn Văn Lực (28 tuổi), nghi can trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Các bác sĩ xác nhận Nguyễn Văn Lực đã nuốt nhiều xà phòng vào bụng để tự tử. Sau hơn 30 phút súc ruột, Lực tỉnh táo và được đưa về phòng cách ly dưới sự canh gác của lực lượng công an. Đến khoảng 16g30, Lực giả vờ xin đi tiểu rồi tìm cách thoát thân. Bị phát hiện, Lực chống trả quyết liệt, gây náo loạn cả khu vực bệnh viện. Trong quá trình khống chế Lực, anh Nguyễn Phương Lâm đã bị đối tượng này dùng bóng đèn ống đâm trọng thương vùng ngực. Lực đã bị khống chế đưa về trại tạm giữ. Theo NAM DU (Tuổi Trẻ)