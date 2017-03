Một công an nhảy cầu tự tử

Đến trưa hôm nay, 23-7, lực lượng cứu hộ Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vẫn chưa tìm được thi thể Thượng sĩ Điểu Hà (SN 1988), công tác tại Đội an ninh Công an huyện Cư Jút.

Trước đó, tối 22-7, Điểu Hà đã tới cầu Sêrêpốk, ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông rồi nhảy xuống sông tự tử. Do nước chảy mạnh, lòng sông rộng nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Được biết, Thượng sĩ Điểu Hà đã lập gia đình, chưa có con. Hiện nguyên nhân vụ việc đang đươc cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo Cao Nguyên (NLĐO)