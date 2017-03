Một công nhân bị sát hại dã man, phi tang xuống sông

Sự việc được phát hiện vào sáng sớm ngày 21/9, một số người dân bất ngờ thấy thi thể một nam thanh niên tử vong dưới sông Hòa Bình. Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Thanh Hội (22 tuổi), ở xã Minh Hoàng - Phù Cử - Hưng Yên. Qua công tác pháp y tử thi cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương do vật cứng và sắc nhọn gây ra.

Ông Phan Thanh Đạm (51 tuổi, bố của Hội) nhận định, khả năng con ông bị một nhóm giết chết. Theo ông Đạm, Hội là con cả trong một gia đình có 2 anh em trai. Nạn nhân là một thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành, trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, nạn nhân làm công nhân lái máy xúc trên khu công nghiệp Phố Nối.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ông Đạm cho biết anh Hội thường xuyên vắng nhà vì phải đi làm ở xa, nhưng từ đầu tháng 9/2013, Hội xin nghỉ về quê chơi vì ít việc. "Tối ngày 20/9, nó xin phép tôi để sang nhà bác ruột ăn cơm, sau đó đi chơi cùng bạn bè trên thị trấn Vương và cả đêm hôm đó không thấy nó trở về. Sáng hôm sau thì gia đình tôi được báo tin con trai mình bị người ta sát hại ném xuống sông".

Theo một số bạn bè anh Hội cho biết, khoảng 22h tối ngày 20/9, sau khi đến nhà bác ruột ăn cơm, trên đường về nhà bằng xe máy thì Hội gặp một số người bạn cùng thôn đang tụ tập ở đầu ngõ chơi nên đứng lại nói chuyện và rủ nhau đi hát karaoke. Khi hát được khoảng 10 phút thì Hội nhận được một cuộc điện thoại của người bạn rủ lên khu vực Quán Đỏ (thị trấn Vương) uống rượu.

Thấy vậy, Hội đã gọi điện rủ một thanh niên trong làng tên Phạm Văn P. đi cùng. Sau khi đến địa chỉ mà người bạn hẹn, Pháp dùng chính chiếc xe máy của Hội để quay về xã Minh Hoàng đón thêm hai người bạn nữa lên nhậu cùng.

Khoảng 23h thì Pháp cùng hai người khác đến quán nhậu. Khoảng 23h30 cùng ngày, Hội xin phép nhóm bạn đi có chút việc và từ đó không thấy quay trở lại. Nhiều lần các bạn trong bàn nhậu gọi điện, nhắn tin không thấy Hội trả lời.

Tuy nhiên, theo gia đình anh Hội thì khoảng gần 0h30 ngày 21/9, một số người dân thôn Chanh nhìn thấy P. và một số thanh niên khác vác kiếm, tuýp sắt đi về làng để tìm Hội. Gặp người làng, người tên Pháp này dọa nạt, nếu tìm thấy Hội sẽ chém chết.

Trung tá Cao Xuân Thắng - Phó Trưởng Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Phan Thanh Hội được xác định là do vết thương ở đầu dẫn đến vỡ hộp sọ. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn rất nhiều vết thương khác do vật sắc nhọn gây nên. Đặc biệt là vết thương ở hai đầu gối, mông và mặt.

Trung tá Thắng cũng cho biết: "Vụ án mạng xảy ra khoảng 1 - 2h sáng. Lúc đầu chúng tôi nhận định đây là vụ án mạng giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, đến chiều 22/9, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Sirius màu trắng của nạn nhân ở dưới ao cách đó vài km nên chúng tôi đã bỏ qua hướng này. Nhiều khả năng đây là vụ án giết người do mâu thuẫn bột phát. Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hung thủ đã sát hại nạn nhân ở nơi khác rồi mang về đó ném xuống sông.

Sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Quốc Đô (Dân trí)