Một công nhân bị tai nạn thiệt mạng ở Dự án Formosa

Sáng 10-7, anh Nghi làm việc ở hạng mục do nhà thầu Chig Feng (Đài Loan) thi công tại Dự án Formosa. Khi anh Nghi đang lợp mái tôn ở độ cao khoảng 15m thì bị rơi xuống nền bê tông, bị bất tỉnh. Anh Nghi được đưa đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, anh đã tử vong sau đó.

Trước đó, tối 25-3, tại khu vực thi công giếng chìm (cầu cảng số 7) của Công ty CP Samsung C&T thuộc Tập đoàn Samsung (nhà thầu thi công của dự án Formosa) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo thi công làm 13 người chết, 29 người bị thương. Về vụ sập giàn giáo, ngày 19-5, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lee Jae Myeong (62 tuổi) và Kim Jong Wook (43 tuổi) cùng mang quốc tịch Hàn Quốc về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động.