Một công nhân tử vong vì bỏng lửa

Trước đó, trưa 3.5, ông Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi, quê quán Thái Nguyên) cùng một công nhân khác vận hành lò hơi của Công ty CP Thép Thái Bình Dương tại cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (TP.Đà Nẵng).



Bất ngờ, lửa đã táp vào cả hai người, ông Lâm bị bỏng rất nặng, trong khi đó người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, nhà máy của Công ty CP Thép Thái Bình Dương vào tháng 6.2010 từng xảy ra vụ nổ lò luyện thép khiến một công nhân thiệt mạng.



* Còn tại tỉnh Quảng Nam, ông Văn Phú A, Trưởng thôn Xuyên Đông 1, Thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên cho biết trên địa bàn thôn cũng vừa xảy ra một vụ tử vong do bị lửa táp khi đốt rơm rạ.



Khoảng 12 giờ trưa ngày 4.5, bà Văn Thị Tám (71 tuổi ở thôn Xuyên Đông 1) đi ra ruộng cách nhà khoảng 1 km để đốt rơm rạ.



Do lửa cháy lan sang đám ruộng bên cạnh của người khác nên bà Tám liền chạy sang để dập lửa thì bị lửa táp vào người.



Khoảng một giờ đồng hồ sau, ông Nguyễn Ngọc Đường (63 tuổi, người dân địa phương) trên đường ra ruộng thì phát hiện bà Tám đã tử vong.



Người dân H.Duy Xuyên cho biết, vài ngày trước, tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung đã xảy ra trường hợp một nông dân bị đột quỵ và tử vong giữa đồng do trời nắng nóng.



Theo Nguyễn Tú

(TNO)