Một công ty sản xuất gạch men xả thải ra môi trường

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, ngày 26-12, Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an (C49) kết hợp với Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Đồng Nai (PC49) bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH MTV Pak Việt Nam (đóng trên địa bàn ấp 4, xã phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai).



Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một đường nước thải màu đen chảy theo đường mương nước mưa từ trong Công ty TNHH MTV Pak Việt Nam ra môi trường. Làm việc với cơ quan công an, đại diện công ty cho biết không xả nước thải ra môi trường, còn dòng nước màu đen đó có thể là do bể bồn chứa nước thải. Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an (C49) đã tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường đồng thời lấy mẫu đưa đi phân tích.

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy nắp hố ga nằm ngay phía trước, cạnh hàng rào của Công ty TNHH MTV Pak Việt Nam bị bể, nước thải có màu đen kịt như hắc ín, mùi hắc rất khó chịu. Lượng nước màu đen này theo một đường mương chảy ra môi trường.

Theo ông CL (61 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phước Bình), cho biết toàn ấp có khoảng 200 hộ dân, luôn sống trong khổ sở suốt nhiều năm nay.

“Công ty sản xuất giấy định hình và gạch men ở khu vực này khoảng 6-7 năm nay. Bình thường công ty xả chất thải vào buổi tối đặc biệt là lúc trời mưa thì lượng nước thải xả ra ngày càng nhiều. Nước thải có màu hồng, màu đen và có mùi hắc, hơi nồng, gây cảm giác khó chịu. Khí thải mỗi ngày đều thả vào môi trường nhất là vào buổi tối có khi đến 7-8 giờ sáng mai vẫn còn. Cuộc sống, sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nhất là trẻ em thường xuyên bị viêm mũi. Gia đình tôi không khoan giếng được chỉ sử dụng được giếng đào, tuy nhiên nguồn nước hiện có thể bị ô nhiễm. Dân có phản ánh với chính quyền trong các cuộc họp, nhưng hứa rồi đâu cũng vào đấy. Bên huyện, bên môi trường có kiểm tra thường xuyên nhưng có xử lý không thì không thấy, kết quả cũng như thế. Mong muốn của người dân làm sao cho đoạn xã nước thải phải an toàn. Lượng khí thải phải được xử lý trước khi xả ra môi trường” - ông C. bức xúc.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Pak Việt Nam để trao đổi về những thông tin mà người dân phản ánh. Bảo vệ nói đã thông báo lãnh đạo cho công ty và lãnh đạo công ty nói chờ. Tuy nhiên, chúng tôi chờ khoảng hai tiếng đồng hồ thì được bảo vệ công ty thông báo lãnh đạo công ty đã về hết không gặp PV được.

Công ty TNHH MTV Pak Việt Nam. Ảnh: TIẾN DŨNG